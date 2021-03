Sculptorul care făurește statuia baronului Brukenthal – ”Este o imensă responsabilitate‟

⇓ Ascultă știrea ⇓

În data de 1 martie 2021, juriul a votat proiectul câștigător pentru statuia din bronz, reprezentându-l pe Samuel von Brukenthal, ce va fi amplasată în Piaţa Mare din Sibiu.

Acesta îi aparține sculptorului Arpad Deak. În urma jurizării concursului de proiecte pentru statuia Baronului Samuel von Brukenthal, ce urmează să fie amplasată în apropierea Muzeului Național Brukenthal, în Piața Mare din Sibiu, finanțată de Clubul Rotary, SC Boromir S.A. și Clubul Lions Brukenthal Sibiu, sculptorul Deak Arpad a declarat:

„Sibiul a fost și este un oraș foarte important pentru mine. Atmosfera specifică de așezare medievală cu clădiri splendide și muzee de o rară bogăție fac din Sibiu un centru cultural de neocolit. Anul trecut am petrecut un timp mai îndelungat în oraș pentru realizarea unui proiect sculptural de anvergură cu un prieten scenograf.

Cu această ocazie am revizitat orașul. Când am aflat de concursul lansat de muzeul Brukenthal, m-am implicat cu cea mai mare plăcere. Deși timpul alocat realizării machetelor a fost destul de scurt, am încercat să includ în lucrare experiențele mele pozitive legate de Sibiu-de la festivalurile de jazz din tinerețe care dădeau o dimensiune internațională locului,la magia momentelor petrecute în fața Omului cu tichie albastră…A realiza statuia Baronului Brukenthal în fața Muzeului este o imensă responsabilitate. Mulțumesc pentru încrederea acordată‟, sculptorul Arpad Deak.