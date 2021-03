Tu știi cum să alegi cel mai bun coș de fum din inox pentru locuința ta?

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cosul de fum reprezinta cea mai importanta componenta din sistemul de incalzire a casei, de aceea este foarte important ca inainte de o achizitie, trebuie acordata o atentie mare, dar si dupa, in procesul de montaj si intretinere. Asigura-te ca ai facut cea mai buna alegere, documentandu-te si obtinand informatii sigure.

Importanta cosului de fum!

Siguranta familiei si a locuintei tale este cel mai important lucru, de aceea un cos de fum profesional, bine montat, este vital, intrucat importanta acestuia creste atunci cand stim ca cele mai multe incendii au drept cauza cosuri de fum nesigure, neconforme sau improvizate.

De asemenea, si sursa de caldura, cum ar fi soba, semineu lemne, centrala pe lemne, au un rol important, calitatea acestora si confortul termic oferit. Insa cel mai important aspect este cel in ce are in vedere siguranta pe care trebuie sa ne-o ofere cosul de fum.

In zilele noastre este tot mai greu sa iei o decizie, cu privire la alegerea celui mai bun cos de fum, pentru nevoile si dorintele pe care le ai, fiind o alegere ce necesita documentare, mai ales ca nu este cel mai ieftin element al sistemului. Decizia noastra poate fi influentata foarte usor, deoarece strategiile avansate de marketing si promovare ne pot “fura”, fara a mai tine cont de caracteristicile si specificatiile produsului care conteaza cu adevarat!

In acest moment pe piata cele mai cautate si cele mai des folosite sunt cosuri de fum din inox, datorita multelor avantaje pe care acestea le prezinta, iar in acest articol vom vorbi si dorim sa va oferim raspunsuri si informatii, pentru achizitia unui cos de fum care sa indeplineasca toate nevoile si dorintele tale.

In cele ce urmeaza, vom raspunde, pe scurt, la cele mai populare 12 intrebari, la care sa te gandesti inainte de a achizitiona un cos de fum profesional:

1.Optam pentru un cos de fum certificat?

In primul rand asigura-te ca sistemul de cos de fum este unul certificat, fara a merge pe informatii nesustinute sau sisteme de cosuri de fum construite in garaj improvizate. Nu pune in pericol siguranta familiei si a locuintei tale, indiferent de cum iti este prezentat produsul.

Un producator serios pentru a pune pe piata un sistem de evacuare certificat, trebuie mai intai ca produsul trebuie sa treaca prin diverse teste, sa fie supus anumitor controale si conditii, pentru a fi incadrat in diferite norme. Astfel producatorul autorizat ne asigura ca produsul este unul testat, ce are emis un certificat de conformitate si functionare, ce se ridica la standardele europene din domeniu, dar mai ales este un produs destinat stafisfacerii clientului.

2. Cosul de fum este certificat pentru sursa mea de caldura?

Cosurile de fum sunt clasificate si certificate in functie de sursa de caldura care se racordeaza la cosul de fum si de combustibilul folosit de aceasta. Nu poti folosi un cos de fum certificat pentru peleti sau gaz pentru instalarea si racordarea unei centrale pe lemne sau a unui semineu.

De aceea retine, repliciile de genul “las ca merge si pe lemne, nu mi se intampla chiar mie, e solid cosul…” – daca acel cos de fum nu este certificat pe un anumit tip de combustibil, inseamna ca exista un motiv real si bine intemeiat pentru acest lucru. Insa, in general orice producator isi doreste sa isi certifice sistemul de horn pentru cat mai multe aplicatii.

3. Ce tip de otel inoxidabil (inox) are cosul de fum?

Cu totii ne dorim ca cosul de fum sa fie cat mai rezistent in timp si fara a crea probleme, de aceea asigura-te ca nu este fabricat doar din otel inoxidabil sau ca este de grosime mare, ci factorul care este cel mai important il reprezinta tipul de inox folosit la fabricare. Inoxul este de mai multe feluri, in functie de compozitia acestuia care este redata de compozitia de nichel sau carbon. De retinut – inoxul folosit in domeniul alimentar nu este acelasi cu cel folosit in domeniul industrial.

Calitatea materialul de fabricatie este mai importanta si decat grosimea pe care materialul o are, intrucat in principiu inoxul de la interior e cel care va fi supus la temperaturi foarte ridicate si la diferite acizi care il pot afecta. Materialul cel mai des intalnit, dar si cel mai recomandat pentru surse pe lemne, ulei sau carbune, cu functionare la temperaturi inalte, este cel de tip 316L (140114), material care are urmatoarea descrierie: acid resistent steel. Multi producatori folosesc un tip de inox diferit la interiorul cosului de fum, mai de calitate, fata de cel de la exterior, si acest lucru nu este la intamplare.

Deoarece canalul interior al cosului de fum este mult mai important decat exteriorul, intrucat trebuie sa reziste la coroziune si intemperii, si sa faca fata acizilor din combustibili si a temperaturilor ridicate, fara sa isi schimbe proprietatile. Exista un tip de inox care este conceput si dedicat in special pentru arderea combustibilului solid fara condenasare, cunoscut sub denumirea: Heat resistant stainless steel (1,4828). Deci in concluzie 316L este cel mai intalnit, cel mai recomandat si cel mai “universal” tip de material pentru cosurile de fum din inox.

4. Cat de tare se va incalzi cosul de fum?

Pentru a alege cel mai bun cos de fum si a determina cu exactitate transferul termic de care ai tu nevoie in casa ta, trebuie sa ai in vedere urmatoarele caracteristici:

A. Grosimea materialului izolator

Este primul aspect la care trebuie sa te gandesti, fiind vorba despre vata care se afla intre peretii de inox, acesta este cel mai des intalnit sistem. Pentru ca cu cat este mai gros un material izolator, cu atat este mai eficient pentru un transfer termic mai mic. Un cos de fum cu transfer mai mic de caldura, este de fapt un cos de fum ce ofera o mai buna siguranta.

B. Densitatea materialului izolator

De asemenea nu este suficient ca vata izolatoare a cosurilor de fum de inox sa fie de grosime mare, ci este absolut necesar ca aceasta sa prezinta o anumita densitate, care va determina gradul de izolare si transfer termic. Pentru ca atunci cand doresti sa achizititionezi un cos de fum sigur, pe langa vata izolatoare si grosimea acesteia, e necesar sa verifici si densitatea acesteia!

C. Distanta fata de materialele inflamabile

Acest lucru se gaseste in certificatul european de conformitate, in care este mentionata ce distanta trebuie pastrata fata de materialele care s-ar putea aprinde (inflamabile) si pot afecta cosul de fum. Acest aspect reprezinta intr-un fel “polita de asigurare” pentru producatorii din domeniu, atunci vine vorba de eventualele incendii. In astfel de situatii se verifica prima data daca este conforma sau neconforma in privinta distantei care era specificata in certificat, si cum este in realitate.

In certificat vei gasi inscrisa distanta fata de inflamabile, astfel:

G10 = 1 cm – inseamna ca cosul de fum are un grad ridicat de izolare, superior altor sisteme.

Exemple de mentionari a acestei distante fata de obiecte permise: G 50 = 5 cm; G 65 = 6,5 cm; G 100 = 10 cm, etc.

5. Care este temperatura maxima de lucru pe care o suporta cosul de fum?

Trebuie specificata temperatura maxima de lucru a produsului respectiv, si aceasta este decisa in functie de materialele pe care le are in compozitie hornul, si au fost expuse mai sus la intrebarile 3 si 4, si in functie de testele la care a fost supus cosul de fum atunci cand a fost emis certificatul de performanta. Temperatura maxima certificata este mentionata cu un “T” in fata, spre exemplu: T200/T400 sau T600, dupa caz.

Asigura-te ca temperatura de lucru a cosului de fum corespunde sursei de incalzire ce va fi racordata la aceasta. De altfel, cu cat un cos de fum este realizat din materiale calitative si de grosime mai mare, cu atat el trebuie sa reziste la temperaturi mai ridicate. Acest lucru este scris in certificatul de performanta al produsului, ce a fost obtinut prin testele realizate pe intregul sistem al hornului in anumite conditii de lucru.

Este foarte important sa verifici daca certificatul corespunde cu produsul pe care il cumperi, dar si cu temperatura de lucru pentru sursa ta de caldura, care cu cat este mai mare cu atat este mai bine pentru sistemul tau!

Totodata este bine de stiut ca un cos de fum poate avea in realitate un certificat cu o rezistenta de 600 grade, dar o calitate proasta la vata, atunci valoarea G ( cu privire la inflamabile) se poate modifica si ea, ea putand sa fie mult mai ridicata, iar in final poate sa fie un dezavantaj.

Alege daca ai posibilitatea produsul care iti garanteaza o rezistenta cat mai ridicata la temperaturi mari!

6. Cosul de fum este un brand de renume sau de incredere?

Si acest aspect are un rol important in alegerea celui mai bun cos de fum pentru caminul tau. Brandurile de renume si de incredere, recunsocute pe piata, vand in general in cantitati mari, in mai multe tari sau chiar la nivel global.

Alegerea unui cos de fum de la un brand de incredere iti ofera o serie de avantaje, la langa siguranta alegerii unui produs de incredere, in viitor o sa fie cineva care va raspunde solicitarilor tale si sa te ajute in cazul in care nevoie de completari la sistemul cosului de fum. O sa exista suport si incredere, care te va ajuta in cazului unei probleme sau a unei defectiuni, sau chiar pe cineva pe care sa il tragi la raspundere pentru posibillele problemelor care ar putea sa intervina de-a lungul anilor.

Un brand de renume si de incredere, isi construieste imaginea de-a lungul anilor sau chiar a decenilor, timp in care au fost dedicati exclusiv acestui segment de produse, acumuland experienta vasta, atat in privința fabricarii, cat si distributia, garantarea calitatii, materialele folosite, preturi accesibile, si desigur suport pentru solutionarea problemelor aparute.

Toate aceste caracteristici conduc la un produs calitativ si competitiv, care iti ofera incredere si siguranta.

7. Poate cosul de fum sa fie accesorizat si configurat pentru orice situatie?

Pentru un sistem de cos de fum sigur si complet, hornul are nevoie de o serie de elemente si accesorii care compun intreg sistemul. Un alt aspect foarte important este ca producatorul sa ofere si o gama de accesorii pentru cosul de fum, si in foarte multe situati acestea sunt necesare si chiar vitale pentru o functionare buna si corecta a cosului de fum.

In multe situatii se opteaza pentru un cos de fum din inox, pentru ca acesta poate fi accesorizat (palarie, capac cos fum, cleme, coliere etc), putand fi amplasat in locuri unde instalrea unui cos de fum traditional ar fi imposibila.

Avantajele pe care le ofera o gama larga de elemente ce compun cosul de fum:

Montaj rapid si facil

Etansare la racord si la acoperis in functie de unghiul acestuia

O varietate mare de terminatii ( influenteaza aspectul si functionalitatea hornului)

Modificarea pretului final in functie de elementele alese

Posibiliatea de deviere a cosului pe langa strasina

Curatatrea ulterioara si intretinerea

Amplasarea unui ventilator pentru un tiraj fortat

Diferite variante de pornire a cosului

Sisteme de ancorare statica sau asigurare a coslui pe constructie

Racordarea sursei la diferite unghiuri

Varietatea mare in diametre

Inchiderea peretelui izolat

Prelungirea traseului izolat pana la sursa de caldura

Accesorizarea cosului de fum la un nivel cat mai ridicat, va avea anumite avantaje, care vor influenta: functionalitatea, structura, rezistenta sau aspectul acestuia. Chiar daca nu o sa fie cea mai ieftina solutie, cu siguranta va fi cea mai buna si sigura pentru familia si locuinta ta!

8. Designul cosului conteaza? Este unul placut?

Desi cu totii cautam cel mai bun horn de inox, in multe cazuri si designul acestuia poate fi la fel de important sau mai important decat functionalitatea sau specificatiile acestuia. Tot mai multi clienti prefera cosurile de fum de inox vospite la exterior in negru sau in alte culori din paletarul de nuante RAL, pentru a avea un design frumos al casei sau chiar pentru asortarea hornului la diferite elemente exterioare a casei, precum: tigle, soclu, streasina, geamuri, etc.

In zilele noastre culoarea cosului de fum nu este o problema sau un lucru de care sa te feresti, din contra arata modernitatea casei, elegante si cel mai mare avantaje, se potriveste oricarui tip de locuinta: rustic, clasic, modern, vintage, contemporan.

9. Exista un raport bun calitate-pret?

Dorinta de a achizitiona cel mai bun cos de fum, in foarte multe cazuri se refera la calitate cat si la accesibilitate. Daca gasesti doua sisteme de cos de fum cu specificicatii similare si uneori chiar identice, avand ambele aceleasi materiale in compozitie, si apartinand unor branduri de renume, si unul dintre ele are un pret mai accesibil, cu siguranta te vei gandi ca acela este si “cel mai bun”.

Insa sa nu uitam “Pretul mereu conteaza!”, de aceea te sfatuim sa te asiguri inainte de achizitionarea hornului, sa ai in vedere bugetul alocat pentru ca acesta va reflecta in mod real calitatea acestuia. De aceea, ca sa nu intelegem gresit, sfatul nostru nu transmite “alege cel mai ieftin cos de fum”, ci sa alegi un cos de fum calitativ, durabil si sigur, asiguradu-te ca platesti atat cat face si nu mai mult.

In final, acorda o atentie sporita raportului calitate-pret! Un brand de renume ce distibuie in cantitati mari si la nivel inalt, e foarte posibil sa ofere produse calitative la preturi ceva mai avantajoase!

10. Ai calculat bine cosul de fum?

Cel mai bun cos de fum este acela care indepineste cu adevarat toate nevoile, adica sa aibe o inaltime, un diametru si o amplasare corecta, pentru a asigura evacuarea fumului de la sursa de caldura specifica, in deplina siguranta.

Cosurile de fum din inox sunt disponibile in mai multe diametre, curprinse intre 130-250 mm, chiar mai mici sau mai mari in cazuri speciale sau domenii industriale. Nu orice sursa de caldura se potriveste oricarui diametru. De aceea diametrul hornului trebuie calculat si ales in functie de inaltimea cosului , racord, deviere, usa vizitare horn, si daca este cazul si sursa racordata la acesta.

Este important sa te asiguri ca ai ales un diametru corect, in caz contrar, un diametru gresit nu poate sa deserveasca corect sursa de caldura pentru o functionare optima. Intodeauna verifica manualul sau cartea tehnica, si daca nu esti convins ca stii ce sa alegi, consulta un specialist care sa te ajute cu dimensionarea corecta a cosului de fum, avand o configuratie corecta si poate chiar si cu accesorizarea acestuia. De multe ori acest aspect necesita o schita sau o sectiune a casei, o poza de la fata locului si in anumite situatii chiar deplasarea la fata locului.

Cu siguranta, poti alege cel mai bun cos de fum de pe piata, insa daca acesta nu este dimensionat corect, exista riscul ca sursa de caldura sa nu functioneze.

11. Cine monteaza cosul de fum?

Montajul cosului de fum, este la fel de important ca produsul in sine, fiind vital sa te asiguri ca persona care se va ocupa de montarea sistemului de evacuare stie ce face, ca are experienta, ca a mai montat o astfel de componenta si ca este bine documentat in ceea ce priveste o instalare corespunzatoare.

Cat de important este monajul hornului? Si de ce? Pentru ca un montaj defectos poate pune in pericol siguranta familiei tale sau a casei, si poate rezulta un nivel foarte slab de functionare a sursei de caldura.

Montajul unui cos de fum poate implica diferite nivele de dificultate, in functie de amplasarea acestuia, locatie, structura locuintei sau de existenta sau absenta materialelor inflamabile in apropriere, de deviatia cosului dar si de etansarea la racord sau acoperis.

Alegand o persona specializata in domeniu, vei scapa de toata acesta bataie de cap, si pe langa partea de montaj, configurare, accesorizare si de racord, specialistul se poate ocupa chiar si de punerea in functiune a sursei tale de caldura.

12. Ai comparat corect variantele?

Cel mai mare avantaj in zilele noastre este posibilitatea de a compara produsele, diferitele sisteme, calitatea materialelor, specificatiile produsului si chiar si pretul – si toate acestea intr-un timp relativ scurt!

Aproape orice companie seriosa e vizibila in mediul online, unde poti compara linistit toate aceste aspecte. Poti vedea care cos de fum de inox ar fi cel mai potrivit pentru tine, in comparatie cu alte sisteme prezente pe piata.

Compara sistemele intre ele, specificatiile, producatorii si materialele folosite, deoarece un horn este o investitie serioasa, si necesita sa aloci ceva timp pentru a te documenta corect.

Atunci cand compari, nu uita sa cauti cel mai bun cos de fum pentru casa ta si nevoiele tale, si nu neaparat sa fie cel mai ieftin sau cel mai scump, cel mai aspectos sau usor de montat.

O sa fii placut surprins de lucrurile pe care poti sa le descoperi cu doar cateva click-uri distanta paginile magazinelor specializate din domeniu. Prin comparatie se ia cele mai bune decizii, astfel poti determina care produs e cel mai bun pentru tine (impreuna cu accesorii ca tije curatat horn, coliere, perii de sarma de cosar etc).

Cerceteaza piata de doua ori si cumpara o singura data, decat sa te uiti o singura data si sa ajungi sa cumperi de doua ori.

Daca sfaturile si informatiile pe care ti le-am transmis prin acest articol iti sunt de folos, si este in cautarea cosului de fum de inox “cel mai bun”, te sfatuim sa apelezi cu incredere la echipa Pefoc.ro, si sa intri in consultanta cu unul dintre angajati pentru oferirea mai multor informatii, sfaturi si pentru a te indruma corect, ca astfel tu sa iei decizia cea mai buna pentru sistemul termic al locuintei tale!