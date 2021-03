Colecție de măști la Brukenthal din Sibiu – au fost imprimate picturi ele muzeului

⇓ Ascultă știrea ⇓

Muzeul Național Brukenthal este singura instituție care lansat zeci de modele de măști de la începutul pandemiei. Toate modelele au imprimate imagini care promovează Sibiul și Muzeul.

Muzeul Național Brukenthal a fost singura instituție de acest fel din România care a lansat anul trecut peste 70 de modele de măști.

„Acum un an am primit, toți angajații instituțiilor culturale din România, decizia că acestea vor fi închise. Au apărut diverși care au anunțat tot felul de chestiuni. Noi, cei de la Brukenthal am înțeles perioada pandemiei. Am urmărit în Europa și în lume ceea ce se făcea și eram oarecum pregătiți. Astfel ca, încă de la închidere, după doar o săptămână prezentam publicului prima expoziţie video care ar fi trebuit vernisată în luna martie. Iar la începutul lui aprilie deja publicam a doua expoziţie online. Am observat și că masca era obligatorie. Ținem minte cu toții lipsa acestora și declaraţiile diferiților decidenţi politici care ne recomandau să ne confecționăm noi măști acasă din diferite materiale. În colaborare cu societatea Gorgona Design am început să realizăm diferite măști personalizate cu picturi din Muzeul Național Brukenthal, cu diferite imagini ale pieselor istorice sau de istorie naturală și mai apoi serii speciale dedicate unor expoziții temporare. Acum, după un an, am făcut un mic calcul, astfel că în decursul unui an mai bine de 70 de modele de măști personalizate au fost confecționate și vândute în magazinele Muzeului. Sunt sute și sute de măști pe care astăzi sibieni, români și străini le poartă, iar lucrul acesta nu face decât să ne bucure. Le mulțumim partenerilor noștri Gorgona Design, dar și celor care vizitează spaţiile Muzeului Naţional Brukenthal și sunt alături de noi”, spune Alexandru Constantin Chituţă, șef secție Marketing la Muzeul Național Brukenthal,