Investiții la Spitalul CFR din Sibiu pentru modernizarea instalației electrice

Spitalul CFR din Sibiu a modernizat instalația electrică la unul dintre cele două etaje cu 150.000 de lei, a declarat pentru AGERPRES, directorul instituției, Horaţiu Cojocaru.

Etajul care are instalaţie electrică nouă găzduieşte cele mai grave cazuri de COVID-19, iar directorul spitalului spune că aici a fost eliminat riscul să aibă loc un incendiu din cauza instalaţiei electrice.

„Pe etajul unu, instalaţia electrică din spital este nouă, cu tablou nou. Am schimbat tot, am scos tot din pereţi. Totul a fost posibil când au fost mai puţini pacienţi şi am închis un etaj complet, aşa că am schimbat tot şi acum avem circuit separat din panoul electric general, nu doar la fiecare salon, ci la fiecare pat am tras fir separat. Acum este funcţional acest etaj şi sunt internaţi pacienţi aici. Vrem să extindem modernizarea instalaţiei electrice şi pe celălalt etaj, în măsura în care numărul de pacienţi ne va permite. Riscul de producere de incendii nu mai există pe etajul modernizat de niciun fel. Iar acolo îmi concentrez activitatea cu pacienţii mai gravi, unde am consumul mai mare de electricitate, unde sunt ventilatoare în priză, injectomate, monitoare şi alte aparate. Avem şase prize la fiecare pat, toate cu circuit electric distinct. Am pus prize ceramice care nu au cum să ia foc”, a explicat directorul Spitalului CF Sibiu.

Potrivit lui Horaţiu Cojocaru, etajul modernizat este prevăzut şi cu un sistem de alarmă nou.

Horaţiu Cojocaru spune că investiţia în modernizarea instalaţiei electrice este de 150.000 de lei, pentru cele 18 paturi cu pacienţi cu COVID-19 de pe un etaj al clădirii.

Spitalul CF are, în total, 45 de paturi, toate ocupate doar cu pacienţi cu COVID-19.

Sursa: AGERPRES