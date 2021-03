FC Hermannstadt joacă la Giurgiu – Sibienii sunt pe penultimul loc în liga 1

⇓ Ascultă știrea ⇓

FC Hermannstadt joacă duminică de la ora 15.000 în deplasare împotriva celor de la Astra Giurgiu, Fundașul central ghanez, Saed Issah, este indisponibil pentru această confruntare după o accidentare mai veche la genunchiul stâng și va lipsi astfel din lotul sibienilor.

,,Întâlnim o echipă cu un moral bun, după ce a reușit să se califice în seminfinalele Cupei României. Astra Giurgiu se luptă și în campionat pentru primele 6 locuri. Au în lot jucători cu mare experiență- Lazar, Grahovac, Găman, Montini. Eugen Neagoe îmi place foarte mult ca antrenor, a avut rezultate bune la echipele pe care le-a antrenat și are un stil de joc eficace. Pentru noi este foarte important să adunăm puncte din cele 5 jocuri care au mai rămas până la finalul campionatului regulat. Trebuie ca distanța dintre noi și celelalte combatante din play-out să nu fie una mare. După aceste 5 partide, vom intra în play-out. În play-out vor fi nouă jocuri, iar asta ar putea fi un impediment pentru noi. Dacă va fi o distanță mare de puncte între noi și celelalte echipe aceasta va fi greu de recuperat. Am discutat cu conducerea clubului și cu jucătorii și este important să câștigăm cât mai multe puncte din următoarele meciuri, chiar dacă sunt grele. Evoluțiile și momentele bune din anumite jocuri îmi dau speranțe. Cu Sepsi am făcut o partidă destul de bună, mai ales în prima repriză. La Craiova am evoluat bine în a doua parte, chiar dacă nu am reușit să înscriem. Sunt repere care mie îmi dau speranță pentru viitor. Am jucat bine în prima repriză și cu Chindia. Practic, am pierdut meciuri împotriva CFR Cluj, locul 2, Craiova, locul 3, Sepsi, locul 4, Botoșani , locul 5 – am pierdut jocuri cu echipe din primele 5 locuri. Ideal ar fi să avem un prim XI pe care să-l folosim în fiecare meci, dar din păcate oscilațiile rezultatelor ne determină să căutăm o formulă ideală. Trebuie să corectăm și să eliminăm greșelile pe care le facem . Este important să dăm șansă tuturor jucătorilor să joace. Avem un lot numeric – 26 de jucători și fiecare trebuie să aibă șansa lui. Primul XI îl facem în funcție de randamentul fiecărui jucător de la antrenamente, de evoluțiile pe care le-au avut în meciurile oficiale și în funcție de adversarul pe care îl întâlnim. Sunt nevoit să fac anumite mutări în echipă, ca echipa să meargă bine și să câștigăm puncte. În momentul în care nu sunt rezultate, moralul este scăzut. Există un sentiment de regret și în staff, dar avem un drum de parcurs împreună. Trebuie să mergem înainte. Am discutat cu fotbaliștii noștri în această săptămână și am încredere în ei.”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt.

În tur, Astra Giurgiu s-a impus cu 1-0 în fața FCH, printr-un gol marcat de atacantul italiant Mattia Montini. Astra Giurgiu vs A.F.C.Hermannstadt va avea loc duminică, 07.03.2021, oa 15, pe stadionul Marian Anastasovici din Giurgiu.