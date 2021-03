Scandal după ce Sibiul a pierdut în Cupă cu Clujul – ’’Suntem indignați și revoltați! Opriți-vă!’’

⇓ Ascultă știrea ⇓

Clubul CSU Sibiu și-a arătat public indignarea față de modul în care cei de la U Cluj Napoca s-au comportat atât în timpul meciului din sferturile de finală ale Cupei României, cât și înainte și după partida de sâmbătă seară.

Pentru prima dată în ultimii zece ani, CSU Sibiu și-a arătat indignarea față de atitudinea fără precedent a celor de la U Cluj Napoca, în timpul turneului Final 8. Clubul sibian acuză pe cei din Cluj că se folosesc practici ce nu au legătură cu lupta corectă pe teren, pentru câștigarea cu orice preț a meciurilor și trofeelor.

CSU a remis duminică un comunicat de presă, ca un semnal de alarmă față de ceea ce s-a petrecut sâmbătă, în meciul pierdut de sibieni după prelungiri (DETALII și video – AICI), în sferturile de finală ale Cupei României.

Redăm mai jos comunicatul celor de la BC CSU Sibiu:

’’Din respect pentru baschetul românesc, pentru toți cei care pun suflet pentru creșterea acestui fenomen, dar mai ales din respect pentru sportivii BC CSU Sibiu, suporterii și sponsorii echipei noastre, suntem datori să apărăm și să apreciem eforturile tuturor celor implicați în creșterea performanțelor echipei noastre.

Suntem indignați și revoltați de modul în care s-a încheiat meciul de seara trecută, din sferturile de finală ale Cupei României. Simțim că ne-a fost luat artificial dreptul de a merge mai departe în competiție și asta nu o spunem doar noi, ci mulți oameni cu experiență din baschetul românesc. Dovadă stă statistica meciului, iar înregistrarea video poate fi revăzută de oricine dorește să își formeze o opinie corectă despre duelul de ieri.

Din păcate, nu este nici prima dată. Poate că asta doare și mai mult. Am crezut în forța noastră ca echipă mereu, dar, se pare că am fost naivi. Mergem în urmă, cu doar două luni, la duelul din campionat al echipei noastre cu echipa clujeană, unde lucrurile au stat la fel. Faptul că atunci am tăcut, nu am reacționat, a fost strict din respect pentru imaginea baschetului românesc și pentru toți cei care înțeleg că performanța trebuie demonstrată de sportivi, în teren. Niciun Club nu poate avea statut special într-o competiție, iar dacă pretizi că e firesc așa, atunci te îndepărtezi complet de principiile de bază ale oricărei competiții.

Reacția noastră poate fi catalogată ca fiind subiectivă, dar dacă își dorește cineva să facă analiza celor două meciuri, statistica oficială poate fi consultată pe site-ul federației. Noi am încercat să facem analiza cât mai obiectivă și vă dăm doar câteva cifre din statisticile cumulate din cele două partide:

-85 de minute regulamentare,

-greșeli personale: Cluj- 36, Sibiu- 51,

-aruncări libere: Cluj- 62, Sibiu- 31.

Am fi mers pe aceeași linie a decenței și respectului față de adversari și mai ales al fair playului atât de aclamat de echipa care se consideră de neînvins, dacă nu am fi fost șocați de turnura pe care a luat-o totul, de aroganțele și tupeul cu care aceștia continuă să acționeze, de fiecare dată când întâlnesc oponenți puternici în teren.

Catalogăm ca fiind inadmisibile afirmațiile legate de analiza jocului echipei noastre, la fel și indicațiile legate de ce ar fi trebuit să facem și ce nu ar fi trebuit. Nu avem nevoie de consultanță sportivă, pentru că știm că serviciile celor care ne-au luat acum în vizor sunt ”extrem de costisitoare” iar noi avem încredere în valoarea antrenorilor din staff-ul nostru.

Ne întrebăm la ce să ne așteptăm mai departe, de vreme ce, după o victorie ca cea de seara trecută, îți permiți să continui să pui presiune, prin șantajarea organizatorului competiției cu neprezentarea.

Stimați domni adversari, meciurile de baschet trebuiesc câștigate pe teren, de sportivii profesioniști care muncesc neîntrerupt pentru că iubesc acest sport, pentru că au renunțat la tot pentru a ne oferi un spectacol de înaltă clasă. Aceștia vor să câștige meciuri și trofee în mod corect și chiar credem că doar ei pot să decidă! Nu pot decide staff-urile, oficialii, federațiile și nici măcar sponsorii. Opriți-vă! Aceste gesturi ale voastre vă descalifică reputația la care ați muncit întreaga viață.

Din respect pentru cei care cred în baschet, muncesc și iubesc acest sport, ne oprim aici.

Succes tuturor echipelor rămase în competiție!

Să câștige echipa cea mai bună!

Horațiu Floca,

Director BC CSU Sibiu’’