Acuzații de omor la secția ATI COVID de la Spitalul Județean Sibiu – Dezvăluirile unui cadru medical

Acuzații extrem de grave la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu. Un cadru medical, fost angajat al secției ATI, care și-a dorit să rămână anonim, spune că pacienții infectați cu COVID-19 ajunși pe secția de Terapie Intensivă ar fi fost legați de mâini și de picioare de paturi și sedați cu anestezice și sedative puternice pentru a nu se agita atunci când nu mai puteau respira. „Eu nu m-am făcut asistent să-i omor prin sedare”, a spus, într-o mărturie șocantă, fostul angajat.

Sedați ca să nu se agite – „Și eu am omorât oameni”

Fostul angajat al secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu spune că pacienții cu Covid-19 sunt sedați cu Midazolam, Propofol și Fentanyl, anestezice extrem de puternice.

„Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. (…) Da, oamenii se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare. (…) Eu am intrat cu alt scop acolo. Am intrat prost, nevinovat, plin de energie, cu sufletul curat să ajutăm că m-am săturat de COVID. Și când colo… Eu nu m-am făcut asistent să-i omor prin sedare”, a povestit asistentul medical pentru publicația Turnul Sfatului.

Pacienți legați de paturi

Atunci când nu mai puteau respira și începeau să se agite, pacienții erau legați de pat, de mâini și de picioare, potrivit asistentului medical. Din cauza fașelor, pielea de pe mâini era ruptă. Sedați până la moarte, „răstigniți ca pe vite”, spune asistentul.

„Din cauza CPAP-ului, inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă. În plus, pe toți îi pun pe poziția pe spate, care poziție pe insuficiență respiratorie poate fi letală”, spune asistentul pentru Turnul Sfatului.

Medici rezidenți și fără experiență pe ATI

O problemă gravă sesizată de fostul angajat al ATI Sibiu este legată de procedura de intubare. Chiar dacă în realitate nu este nevoie, pacienții sunt intubați prea rapid. Potrivit acestuia, se ajunge la asta pentru liniștea medicilor și asistentelor. Pacienții intubași nu mai fac gălăgie.

Totodată, asistentul medical acuză că pe secția ATI intră doar medici rezidenți și fără experiență, care aplică același tratament pacienților indiferent de bolile de care suferă pe lângă COVID-19. Acesta mărturisește că șeful ATI este rar văzut pe secție.

Dosar penal pentru omor

Procurorii s-au autosesizat în urma acuzațiilor apărute în presă.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor. Se fac cercetări in rem”, spune prim procurorul Veștemean Ion, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.