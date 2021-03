Coaliția PNL-USR-UDMR „nu mai are scuze” pentru că Legea bugetului a fost promulgată

⇓ Ascultă știrea ⇓

Prim-ministrul Florin Cîţua declarat că pentru coaliţia de guvernare „nu mai există scuze”, după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat pe anul 2021, subliniind că este „cel mai echilibrat buget din ultimii 30 de ani, un buget care se concentrează pe investiţii”.

„Gata! Legea bugetului a fost promulgată! Avem cel mai echilibrat buget din ultimii 30 de ani, un buget care se concentrează pe investiţii. Am promis, am făcut! De acum nu mai există scuze. Românii aşteaptă multe de la noi şi nu-i vom dezamăgi!”, a scris Florin Cîţu, luni, pe pagina sa de Facebook. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea bugetului de stat pe anul 2021 şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe acest an, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, bugetul pe 2021 va permite dezvoltarea României în sectoare esenţiale, care adesea au fost „ignorate” în trecut.