Primăria Rășinari caută administrator unic pentru Societatea de Gospodărire Comunală Locală

Consiliul local al comunei Rasinari anunță demararea procedurii de selecție in vederea selecției administratorului unic al Societății Comerciale Gospodărire Comunală Locală Rașinari SRL.

Candidații vor depune solicitările personal la registratura Primăriei comunei Rășinari, sau prin corespondența cu confirmare de primire, pana la data de 06.04.2021, ora 12, in plic sigilat, cu mențiunea „Candidat pentru funcția de administrator unic al Societății Comerciale Gospodărire Comunală Locală Rașinari SRL”.

Condițiile ce trebuie întrunite de candidați sunt următoarele:

Condiții generale:

– cetățenia română

– starea de sanătate corespunzătoare funcției pentru care candidează , atestată

pe baza de_documente medicale valabile;

– capacitate deplină de exercițiu;

– nu au făcut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din Legea nr. 111/2016;

– sa nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale unor regii

autonome sau societăți comerciale ;

– nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

– nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau i-a încetat contractual individual

de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

– Condiții specifice

-cel puțin studii medii de specialitate și experiență dovedită in domeniul economic, administrație publică, contabilitate, management de proiect, antrepriză în construcții, coordonare echipe de lucru.

-experiență de cel puțin 2 ani în administrarea societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome si societăți comerciale din sector privat.

– să aibă disponibilitea să participe la activitățile si proiectele societății și să cunoască problemele specifice ale unității administrativ-teritoriale.

Bibliografie:

– OUG. nr.109/2011

– Legea nr. 31/1990

– H.G. 722/2016

– OUG nr.57/2019

– Legea nr. 101/2006 , legea serviciului de salubrizare a localităților .

Selecția/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării,

tratamentului egal si transparenței si cu luarea in considerare a specificului

domeniului de activitate .

Selecția se realizează pe bază de analiză dosar, test-grilă și interviu cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate .

Candidații vor depune următoarele acte:

Solicitare, Declarație de intenție, cu precizarea experienței in domeniul de activitate de administrare de societăți comerciale sau regii autonome. Copie BI/CI , Curriculum vitae, Dovada studiilor, copii după actele de studii, Adeverință medicală, cu mențiunea ca este apt pentru această funcție, Dovada experienței anterioare – adeverință/recomandare – documente care

să ateste experiența in domeniul administrării/managementului,

Declarație pe proprie răspundere, privind faptul ca nu fac parte din mai mult de alte 2 consilii de administrație – si nu au făcut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din Legea nr. 111/2016, Cazier judiciar , Cazier fiscal,

Criterii de evaluare :

cunoștințe privind guvernanta corporativa si administrarea societăților cómerciale cu răspundere limitata,

Abilitați manageriale evaluate prin următoarele competente ;

-cunoștințe in domeniu,

-experiența in domeniu,

-capacitate de analiza si sinteza ,

-orientarea catre rezultate,

-capacitatea de luare a deciziei,

-capacitatea de control.

Evaluarea dosarelor are loc in termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii dosarelor, de catre comisia de evaluare constituita prin hotărârea Consiliului local al comunei Rășinari. Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi evaluați de catre comisia de evaluare pe baza unui test-grila si a unui interviu, care vor avea loc in in termen de 7 zile lucrătoare de la data evaluării , ambele urmând a se desfășura la sediul Primăriei comunei Rășinari .