Șeful ATI de la Spitalul Județean – „Legarea de pat a pacienților se practică în toate secțiile”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Medicul Șef al secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu vine cu lămuriri referitor la acuzațiile asistentului medical care spune că mai mulți pacienți infectați cu coronavirus, aduși pe această secție, ar fi fost omorâți prin sedare.

Sava: „Legarea de pat se practică în toate secțiile ATI”

Mihai Sava, medicul șef de pe secția ATI a SCJU Sibiu răspunde acuzațiilor aduse de asistentul medical care a declarat că pacienții intubați erau legați de mâini și de picioare de pat.

„Contenția mecanică (legarea de pat) a pacienților se practică în toate secțiile de terapie intensivă, fiind utilă la pacienții agitați până când se instalează efectul sedativelor administrate sau atunci când creșterea dozelor de sedative pot duce la instalarea unor reacții adverse amenințătoare de viață. Un pacient agitat poate să se autolezeze prin smulgerea cateterelor, abordului venos sau chiar a sondei necesare ventilației mecanice. Pentru această practică există un protocol intern al SCJU Sibiu. Fotografiile publicate în presă evidențiază flictene la nivelul mâinii unui pacient, flictene care pot apărea în multiple situații chiar dacă acesta nu a fost contenționat mecanic. Contenția se realizează cu centuri de contemție, care sunt echipamente medicale speciale pentru această procedură”, spune medicul șef Mihai Sava.

Medicii alocați pe secția ATI

Referitor la acuzațiile conform cărora medicii rezidenți sunt repartizați pe secții ATI, Sava spune că aceștia sunt însoțiți de un medic specialist sau primar ATI.

„Secției ATI Covid îi sunt alocați un medic specialist sau primar ATI, un medic rezident an mare (an IV-V) și doi medici rezidenți an mic (an I-III) pe perioada turei de dimineață. Pe perioada gărzii pacienții sunt supravegheați de către medicul de gardă specialist sau primar, un medic rezident an mare și doi medici rezidenți an mic.

Medicii alocați zonei roșii intră în aceasta de două ori în decursul turei de dimineață (de 7 ore) cu o pauză de odihnă între cele două intervenții. În timpul acestor intervenții sunt consultați pacienții, se stabilește conduita terapeutică și se realizează tehnicile medicale care trebuiesc realizate de către un medic. Pe perioada gărzii medicii intră în zona roșie la fiecare internare care se face și de câte ori este nevoie dacă starea pacienților o necesită.

Permanent în zona roșie se găsesc asistente și infirmiere acestea putând solicita un medic în orice moment. Comunicarea între zona roșie și zona verde se face prin intermediul telefonului mobil al secției cu care se pot transmite și fotografii ale constantelor măsurate de monitoare, aparate de ventilație mecanică, rezultate de laborator și investigații imagistice”, precizează șeful secției ATI.

De ce sunt sedați pacienții

Asistentul medical din Sibiu a precizat că a omorât oameni prin sedare. Șeful secției ATI spune că pacienții sunt sedați pentru a nu își provoca leziuni. Dozele sunt mici și titrate, spune acesta.

„Sedarea în terapie intensivă se face doar la pacienții agitați pentru ca aceștia să nu-și inducă leziuni proprii. De asemenea sedarea are rol anxiolitic la această grupă de pacienți supuși unui stres psihic foarte mare. Sedarea se face cu doze cât mai mici, titrate, specifice fiecărui pacient, de medicație sedativă astfel ca acestea să nu inducă reacții adverse severe. La pacienții cu intubație orotraheală (IOT) sunt necesare nivele de sedare mult mai profunde pentru ca aceștia să poată tolera tehnicile de ventilație mecanică”, sune medicul Mihai Sava.

Telefoanele mobile se pot folosi în zona roșie – „Din empatie”

Medicul Mihai Sava, șeful secției ATI, spune că, cu toate că telefoanele mobile sunt interzise în zona roșie, pacienții le pot folosi. Măsura a fost luată „din empatie”.

„Toți pacienții din zona roșie, care nu sunt intubați și ventilați mecanic dețin telefon mobil propriu cu care pot comunica cu aparținătorii, cu toate că aceste telefoane, prin câmpul electromagnetic, pot interacționa cu aparatura medicală și sunt interzise. S-a decis această măsură din empatie pentru pacienți și familia acestora. Pacienții intubați și ventilați mecanic sunt în imposibilitatea de a vorbi, posesia unui telefon mobil fiind inutilă. Pentru toți aparținătorii pacienților sunt oferite informații pe linia de telefonie fixă între orele 13-14 și 19-20 fie de către medicii alocați zonei roșii Covid, fie de către medicii de gardă”, a mai precizat medicul șef secție ATI, Mihai Sava.

În urma acuzațiilor asistentului medical, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-au autosesizat și fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de omor. DETALII AICI.