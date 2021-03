Zeci de firme din Sibiu în vizorul DNA pentru suspiciuni de corupție – Unii habar nu aveau

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mai bine de o sută de firme din Regiunea Centru sunt acuzate de corupție. Printre acestea, se numără și firme din Sibiu. Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a depus plângere penală la DNA, legată de suspiciuni de corupţie în cazul granturilor din cadrul măsurii 3 – “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”

La nivel național, au fost identificate 1.100 de firme care trezesc astfel de suspiciuni, acestea fiind legate de faptul că firmele respective au depus aplicaţii suspecte, cu 48 de ore înainte de finalizarea proiectului şi care au ştiut la o limită de maxim 3% ce procent de cofinanţare să treacă pentru a primi grantul de la Ministerul Economiei cu o contribuţie personală cât mai mică. Printre acestea, se numără și câteva firme din județul Sibiu.

Ora de Sibiu a luat legătura cu reprezentanții unor firme care au beneficiat de grant pentru a întreba cum comentează situația. Printre firmele care trezesc suspiciuni se numără și Studio T Arhitect Srl din Sibiu, firmă specializată în proiectare și arhitectură.

”Nu știm cum să o luăm, noi nu am primit nicio înștiințare. Noi am aflat din media, nimeni nu ne-a anunțat. Vom aștepta să vedem ce se întâmplă pe parcurs.”, spune un reprezentant al firmei.

Vila Sibiu Horeca Srl este o firmă din Sibiu specializată în servicii Horeca care a câștigat în cadrul măsurii 3. Și în acest caz, reprezentanții spun că nu au fost anunțați despre suspiciunile apărute și au aflat chiar de la noi despre acest lucru.

”Nu am știut nimic despre asta, este prima dată când aud. Noi am colaborat cu o bancă și cred ca am fost singurii care am câștigat. Nu știu despre ce suspiciuni ar putea fi vorba.”, spun reprezentanții firmei.

Lista firmelor din Regiunea Centru bănuite de corupție: