Primarul Șelimbărului, după 17 ani în administrație – ”Rezolv de la canalizare la becurile de pe stradă”

Primarul Șelimbărului, Marius Grecu, a ”împlinit” 17 ani de când lucrează în administrația locală. Primul și singurul loc de muncă este cel de la Primăria Șelimbăr. Dar, nu a fost mereu primar. A început pe postul cel mai de jos al unui proaspăt absolvent de facultate și a ajuns să administreze comuna care numără acum peste 20.000 de locuitori.

Acum 17 ani, în 2004, Marius Grecu se angaja la Primăria Șelimbăr. A ocupat un post de inspector debutant în cadrul Departamentului Achiziții. ”Parcă a fost ieri. A trecut atât de repede, era postul cu cea mai mică încadrare. Am lucrat apoi în cam toate departamentele primăriei- la relații cu publicul, la urbanism, registru agricol și patrimoniu. M-am angajat la primărie pentru că mereu mi-a plăcut și mi-am dorit să vin în sprijinul cetățenilor. Mi-a plăcut munca cu cetățeanul, mi s-a părut că în administrație îmi e locul, și se pare că nu m-am înșelat”, spune Marius Grecu.

După numai patru ani în primăria Șelimbăr, în anul 2008, Marius Grecu a fost numit viceprimar și a ocupat funcția până în 2015. Apoi, a fost primar interimar până în 2016. La alegerile din 2016 a primit votul cetățenilor comunei și a început primul mandat de primar, iar în 2020 a fost reales în această funcție.

”Administrația nu e ușoară”

Marius Grecu spune că munca în administrație nu e ușoară, dar că de-a lungul timpului a realizat proiecte care au adus schimbări în bine în viața comunității. ”Deși fac ceea ce îmi place, nu e ușoară munca. E o provocare, în fiecare zi apare altceva ce nu seamănă cu ziua anterioară. Dar, cea mai mare satisfacție o am atunci când alături de echipa mea, ducem la bun sfârșit un proiect important. Unul dintre acestea este cel de modernizare a infrastructurii din Mohu, Veștem și Bungard. Apoi, un proiect la care țin foarte mult este cel de construcție de școli și grădinițe sau cel pentr ridicarea sediului ISU. Toate sunt proiecte care aduc un plus de confort în viețile șelimbărenilor”, spune primarul.

Administrația s-a schimbat în cei 17 ani de când Marius Grecu lucrează la primăria Șelimbăr. ”Lucrurile au evoluat. Îmi amintesc că la început era un volum de 4.600 de documente înregistrate, anul trecut l-am încheiat cu aproximativ 120.000 de documente. Populația Șelimbărului era de 5.000 de oameni, acum e undeva la 20.000. Așa că lucrurile se mișcă, modalitatea de înregistrare, de emitere a documentelor, toate s-au modificat, iar noi trebuie să ținem pasul, să ne adaptăm”, spune Marius Grecu.

Audiențe ”de râs”

Primarul Marius Grecu spune că a intrat în administrație pentru a fi lângă cetățenii comunei. Și face asta și prin audiențele pe care le acordă sau prin faptul că stă de vorbă cu oamenii ori de câte ori îl abordează chiar și pe stradă. ”Am spus că sunt aici pentru cetățean. Am fost și când eram angajat al primăriei și mai mult decât atunci, și acum, că sunt primar. Înainte de pandemie am ținut audiențe și acum le-am reluat. Cine are o problemă și vine la primărie, poate intra la mine în audiență. La fel, mă mai opresc oamenii pe stradă și îmi mai spun problemele lor”, spune primarul.

Dar, pe lângă cele serioase și legate de administrație, oamenii știu că la primar te poți plânge. Așa că îi spun chiar tot ce îi deranjează. ”Mai sunt și probleme mai haioase, să le spun așa. Recent o doamnă s-a plâns că becul de pe stradă e prea puternic și că trebuie să doarmă cu draperiile trase. Altcineva mi s-a plâns că pisica a fătat în podul vecinului”, se amuză Marius Grecu.

Dar, de la problemele de canalizarea sau infrastructura, până la cele cu pisica sau becul de pe stradă, Marius Grecu spune că încearcă să le rezolve pe toate, pentru că ultimii 17 ani de administrație șelimbăreană i-au adus cele mai mari satisfacții și nu se vede lucrând în altă parte.