Adrian Ordean împlinește 66 de ani – ”Sibiul rămâne pentru mine oraşul meu”

Muzicianul Adrian Ordean, care împlineşte miercuri 66 de ani, speră ca, spre sfârşitul acestui an, să reînceapă concertele, iar pandemia să rămână doar o amintire urâtă.

Muzicianul, originar din Sibiu, este preşedintele juriului la acest festival. Evenimentul are drept scop promovarea calităţilor vocale, artistice şi creativ-muzicale ale tuturor tinerilor artişti care vor urca pe scenă, promovare care se desfăşoară, în principal, prin reţeaua Palatelor şi Cluburilor Copiilor, prin Inspectoratele Şcolare Judeţene, precum şi prin alte canale de mediatizare specializate, dar şi prin reţele de socializare, potrivit organizatorilor, scrie Agerpres.

Cetăţean de onoare al judeţului, Adrian Ordean spune că Sibiul rămâne oraşul său de suflet.

„Eu iubesc Sibiul foarte mult, chiar dacă, din păcate, nu mai am nicio persoană foarte apropiată acolo, mai am doar câteva rude, mai am nişte prieteni. Sibiul rămâne pentru mine Sibiu, este oraşul meu, unde am copilărit acolo şi unde am început muzica”, a mărturisit Adrian Ordean.

„Este un festival de suflet, în primul rând, şi am să fiu acolo cât timp o să pot”, a afirmat Adrian Ordean.

Copiii talentaţi ar trebui promovaţi de casele de discuri din România, consideră el.

„Festivalurile pentru copii sunt extraordinar de importante. Acolo (la Sibiu – n.r.) am văzut copii extraordinar de talentaţi. Din păcate, încă nu ştim să îi luăm de acolo, să-i aducem la studio sau să le pregătim un parcurs mai serios. Poate că nici nu au compozitorii resurse financiare, dar mă gândeam totuşi la casele producătoare de discuri, casele care se ocupă de artişti, poate ar trebui să fie mai atente şi ar descoperi că avem nişte copii extraordinari, iar festivalul de la Sibiu este un exemplu cu ‘E’ mare, pentru că este un festival extraordinar de bun, curat, cu un număr mare de concurenţi. Nu am găsit niciun încruntat sau niciun supărat pe la festivalul acesta, aşa că e de bine”, a mai spus muzicianul.

Compozitor şi chitarist, Adrian Ordean (care a făcut parte din Roşu şi Negru, Compact, Schimbul 3, Pact by Leo Iorga & Adi Ordean) s-a născut la Sibiu, în 10 martie 1955.

Sursa: Agerpres