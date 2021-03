VIDEO – Șofer ”kamikaze” între Orlat și Cristian – ”Un cretin ca ăsta îți poate lua viața”

⇓ Ascultă știrea ⇓

O tragedie de mare amploare a fost evitată sâmbătă, 6 martie, pe drumul dintre Orlat și Cristian. Un șofer s-a angajat într-o depășire extrem de periculoasă, care se putea solda cu un accident teribil.

Cea mai frumoasă zi din viața lor, putea fi transformată în una dintre cele mai rele. În drum spre cununia civilă, doi tineri din Sibiu, au avut parte de un moment teribil, în care și-au văzut moartea cu ochii. Tinerii se deplasau din Gura Râului, îndreptându-se spre ceremonia de oficializare a relației lor, iar după, în aceeași zi, aveau planificat botezul copilului. Pe drumul dintre Orlat și Cristian, un șofer inconștient care circula pe contrasens s-a angajat într-o depășire de-a dreptul sinucigașă. Aflat la volanul unui autoturism, șoferul inconștient a efectuat o depășire în lanț, a trei vehicule.

”În mașina din față se afla sora mea cu iubitul ei, iar în spatele lor eram noi. Atunci plecasem de la Gura Râului spre cununia civila, apoi am avut botezul copilului. Ne gândim cu groază la ce se putea întâmpla dacă șoferii nu reacționau la timp. Pe drumul dintre Orlat și Cristian, este o secțiune unde se face o curba la stânga. Noi am văzut de departe că depășea, am văzut că mașina surorii a frânat, în aceeași secundă am frânat și noi, brusc. Am văzut cum șoferul s-a băgat pe mijloc și a trecut printre noi și camion. Dacă trăgeau băieții mai tare de volan dreapta, cădeam noi în șanț. După ce am trecut noi, am văzut că șoferul care a depășit a oprit oblic pe prima bandă și a oprit camioanele. Al doilea camion l-a claxonat, din momentul în care am văzut că el a oprit coloana de 3 mașini, nu am mai văzut.”, spune proaspăta mireasă, care se afla în cea de-a doua mașină.

La scurt timp de la publicarea postării, au apărut zeci de comentarii care acuzau de inconștiență și lipsă de responsabilitate șoferul care a efectuat depășirea.

Sursa foto/video: Postare profil public Facebook Dan Cobuz