Continental continuă investițiile la Sibiu – Face și angajări

⇓ Ascultă știrea ⇓

Continental a investit peste 150 de milioane de euro în operațiunile sale din România în 2020, în plin an de pandemie. De asemenea, compania are în plan să facă angajări și anul acesta.

Viitorul industriei automotive vizează conducerea asistată și autonomă, precum și conectarea tuturor participanților la trafic printr-o mobilitate inteligentă, curată și durabilă. În România, Continental susține inovația tehnologică și investește în crearea și dezvoltarea de tehnologii care conduc la o creștere sănătoasă, sustenabilă și armonioasă a industriei.

Direcțiile în care inginerii și informaticienii din România desfășoară o activitate intensă presupun un portofoliu diversificat, identificarea de soluții inovatoare de software și hardware pentru interiorul autoturismului, conducere autonomă, siguranță, sisteme de navigație și instrumente pentru mașini viitoare și vehicule comerciale, precum și pentru motor și transmisie, extinzând și arhitectura de rețea.

Investiții de peste 150 de milioane de euro în 2020

În 2020, compania a investit peste 150 de milioane de euro în operațiunile sale din România.

Printre investiții se numără lucrările la noua clădire de birouri a centrului de cercetare și dezvoltare din Timișoara, finalizarea lucrărilor la clădirea din Iași, punerea în aplicare a sistemului de trigenerare la fabrica de componente electronice din Timișoara, implementarea noului echipament pentru tratarea emisiilor la fabrica de anvelope din capitala Banatului, precum și investiții în echipamente de ultimă generație în centrul de inginerie și fabrica de componente electronice din Sibiu și în fabricile ContiTech din țară (Carei, Nădab și Timișoara) prin punerea în aplicare a tehnologiilor industriei 4.0 care conferă un grad ridicat de automatizare și îmbunătățire a proceselor de producție, a eficienței și calității muncii.

„Dezvoltarea de soluții tehnice inovatoare face parte din spiritul Continental, din cultura noastră organizațională. Industria automotive trece printr-o transformare ce determină o creștere tot mai accentuată a unei mobilități autonome, conectate, sigure și fără emisii. Activitățile din centrele R&D din România, axate pe software și sisteme, reușesc să aducă viitorul în fața noastră. La fel de importantă, misiunea unităților de producție, concentrată pe calitatea produselor fabricate și livrate clienților, contribuie din plin la o evoluție durabilă și sustenabilă a companiei”, a spus dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

Continental continuă angajările

Continental avea, la finalul anului 2020, peste 20.100 de angajați în sediile sale din România. O treime dintre aceștia este reprezentată de ingineri și informaticieni.

„2020 a fost un an în care am transformat provocările determinate de schimbările din industrie și societate în oportunități prin întărirea eficienței, performanței și inovării, a diversificării gamei de produse și tehnologii. Astfel, am avansat considerabil în adoptarea modului de lucru de tip agil și digital, pe care ni l-am asumat la nivelul întregii companii. 2021 este un an în care trebuie să continuăm să vedem oportunitățile ce apar și să creștem afacerea“, a adăugat dr. von Albrichsfeld.

Activitățile pe care le desfășoară angajații din România vizează folosirea inteligenței artificiale și cybersecurity care contribuie la evoluția accentuată a sistemelor de conducere asistată și autonomă, precum și folosirea tehnologiilor de conectivitate, printr-o arhitectură a sistemelor, ce oferă conducătorilor și pasagerilor auto noi experiențe de utilizare a vehiculelor. Simultan, fabricile din țară (Automotive, ContiTech și Anvelope) susțin acest progres prin varietatea de produse și a calității acestora, precum și prin eficientizarea capacității de producție.

În direcția electrificării, în România, din grupul Continental face parte divizia Vitesco Technologies. Aceasta dezvoltă și produce tehnologii de ultimă generație pentru o mobilitate sustenabilă. În anul 2019, Vitesco Technologies s-a desprins de Continental, ca și entitate juridică separată, și face în continuare parte din grup. În România, compania este reprezentată prin două entități juridice, având sediile la Brașov și Timișoara și două puncte de lucru în Iași și Sibiu.

Pentru acest an, Continental Romania are planificate investiții în valoare comparabilă cu cea de anul trecut. În funcție de viitoarele proiecte și de evoluția industriei automotive, compania va continua angajările în acest an în România.