FOTO – Chioșc self-service pentru tipărirea formularelor la Primăria Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibienii care ajung la Primăria Sibiu și au nevoie de formulare tipizate le pot obține mult mai simplu de acum. În holul instituției a fost montat un roboțel care, prin doar câteva comenzi ușor de intuit, poate imprima formularele pe care sibienii au nevoie să le completeze apoi.

“Căutăm soluții pentru a simplifica accesul sibienilor la serviciile oferite de Primărie. Pe de o parte continuăm să implementăm soluții de comunicare electronică, dar ne gândim și la cei care nu au acces la instrumente digitale. În următoarea lună testăm un chioșc self-service cu ajutorul căruia cetățenii își pot tipări singuri formulare tipizate, fără să mai fie nevoie să ajungă la un ghișeu. Dacă acest chioșc își dovedește utilitatea, vom analiza varianta achiziționării unui astfel de aparat. Trebuie precizat că formularele necesare în relația cu Primăria Sibiu și serviciile publice sunt disponibile pentru tipărire și pe sibiu.ro, la secțiunea Informații publice / Formulare necesare, marea majoritatea putând fi transmise în format electronic Primăriei, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu.”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Aparatul a fost amplasat la intrarea în Centrul de Informații pentru Cetățeni, în sediul Primăriei din Piața Mare. Pentru perioada de probă au fost încărcate pe aparat formularele pentru serviciile:

• Urbanism și autorizare în construcții: autorizații de construire, amplasare mijloace de publicitate, certificate de nomenclatură stradală, aviz de oportunitate, prelungirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, declarații privind începerea și finalizarea lucrărilor, apartamentare, etc.

• Biroul Autoritate Tutelară – formulare dări de seamă

• Serviciul Autorizare și Control – acorduri de funcționare, aplicarea vizei anuale, licențe traseu, taxi, autorizații de circulație, înregistrarea vehiculelor lente, etc

• Serviciul Juridic și Registru Agricol: adeverințe privind deținerea de terenuri, adeverințe pentru APIA, atestat și carnet de producător, declarații registrul agricol, adeverințe referitoare la Legea 10/2001, oferte de vânzare a terenurilor aparținând persoanelor fizice, etc.

• Serviciul Resurse Umane: cereri de înscriere la concursuri

• Cerere pentru emiterea avizului din partea Comisiei de Circulație

Aparatul este simplu de folosit: accesați pe ecranul tactil serviciul pe care îl căutați, selectați din listă formularul care va fi apoi tipărit automat. Veți primi documentul imprimat prin fanta situată mai jos de ecran.