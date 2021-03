Morții nimănui – Cum sunt îngropați sibienii nerevendicați de nimeni

⇓ Ascultă știrea ⇓

Se spune că ne naștem singuri și murim singuri. Dar, totuși, în cele două momente de început și final, alături de cei care au o familie stau cei dragi. Pentru zeci de persoane însă, care au murit la Sibiu, totul s-a sfârșit așa cum au trăit: singuri și fără nimeni să le fie aproape. Și mai trist este faptul că atunci când trebuie înmormântați nimeni din familie nu se ocupă de acest lucru. fie cei decedați nu au aparținători, fie nu pot fi identificați. Și atunci, la Sibiu, cei care se ocupă de înhumare sunt un preot și Asociația Femeilor Ortodoxe Sibiu, iar o parte din costuri sunt suportate și de Primăria Sibiu.

În acest moment, la morga Spitalului Județean, sunt trei persoane fără aparținători care așteaptă să fie înmormântate. Anul trecut, trei cazuri de acest fel au fost înregistrate, iar în 2019 2 cazuri. Cei care ajung la Serviciul de Medicină Legală sunt cei care au decedat pe stradă sau în alte locuri din oraș, dar nu au familie care să se ocupe de înmormântare.

În cadrul Spitalului Județean Sibiu, la Serviciul Anatomie Patologică, au fost înregistrați anul trecut 5 cazuri de persoane decedate fără aparținători, în 2020 au fost 20 de cazuri, iar anul acesta sunt 2 persoane decedate.

Morții Primăriei și ai Bisericii

În 2019 au fost înhumate de Primăria Sibiu 8 persoane decedate care nu aveau aparținători și 1 persoană decedată a cărei identitate nu s-a putut stabili. În 2020 au fost înhumate 5 persoane decedate care nu aveau aparținători.

În aceste situații, în care persoanele decedate nu sunt revendicate de nimeni, cei de la spital apelează la ajutorul autorităților. Asistentul social din cadrul spitalului întocmește un raport către poliție, în încercarea de a găsi familia persoanei decedate. Dacă aceasta nu este găsită, sau persoana decedată nu poate fi identificată, actele se înaintează Primăriei Sibiu, care se ocupă mai apoi de o parte a înmormântării. Financiar, pentru că, de toate demersurile, se ocupă părintele Cătălin Dumitrean și Asociația Femeilor Ortodoxe. ”Reprezentanții bisericilor inițiază demersurilor de înhumare creștinească a persoanelor decedate fără aparținători. În acest sens, ei preiau de la Morga Sibiu toate actele necesare și obțin documentele de stare civilă. Înhumarea se face în baza cererii depuse de către aceștia la Administrația Cimitirului și a documentelor pe care le anexează (certificat de deces, adeverință de înhumare, proces-verbal de identificare a decedatului întocmit de către IPJ Sibiu – Serviciul de Investigații Criminale, ancheta efectuată cu privire la eventualii aparținători ai defunctului etc.). Serviciul Public întocmește referatul de aprobare a înhumării persoanei decedate fără aparținători, pe care îl înaintează Primarului Municipiului Sibiu în vederea emiterii Dispoziției de înhumare, conform prevederilor legale”, explică procedurile Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Costul unei înhumări, suportat de Primăria Sibiu este de 404 lei. În această sumă Primăria asigură locul de veci, concesionat pe 7 ani, salubrizarea acestuia, transportul al cimitir, dezinfectarea mașinii funerare, trasul clopotului, săpatul gropii.

Înmormântați creștinește

Dar, o înmormântare nu presupune doar groapă și tăiatul buruienilor din jurul ei. În astfel de momente, partea creștinească și umană sunt cele care contează, și pe care în mod obișnuit le asigură familia. În cazurile decedaților fără aparținători, de cele creștinești se ocupă preotul Cătălin Dumitrean. ”Acum vreo trei ani, am auzit că la morgă erau 11 persoane fără familie, unii și de 2 ani acolo. Atunci am spus că e datoria mea de om, apoi de preot, să îi îngrop. Așa e normal. Cu ajutorul Asociației Femeilor Ortodoxe, i-am îngropat atunci pe toți cei decedați. Apoi, pentru că au mai apărut cazuri, am spus că trebuie să fac același lucru pentru toți”, spune preotul Cătălin Dumitrean.

Așa că, de câte ori este anunțat de la morgă, preotul începe demersurile. Din banii lui cumpără majoritatea celor necesare. ”O înmormântare costă undeva între 800 și 1000 de lei. Banii îi pun de la mine, mai adun de la credincioși, sau mă mai ajută preotul Achim Băcilă sau Ersiliu Pop. Am găsit o formă în Rășinari pentru coșciuge, am negociat, îmi dă două la preț de trei…încerc să reduc costurile. Apoi le cumpăr oamenilor haine, pantofi noi, exact ce i-au cumpăra unui membru al familiei”, spune preotul Dumitrean.

Acesta le face apoi și pomană și parastas. ”Pentru oamenii aceștia e important să te rogi. Dacă nu au familie, o fac eu. După înmormântare, ca pomană, le dau o masă săracilor. Apoi, ca pentru orice creștin, le fac și parastasul de 40 de zile. E creștinește așa, și ei au fost oameni și au nevoie de acest ajutor de după moarte”, spune preotul.

În cazul persoanelor fără familie, decedate în urma infectării cu covid 19, lucrurile stau altfel. ”În situația persoanelor fără aparținători care au decedat din cauza COVID-19, Serviciul Public de Administrare a Cimitirului Municipal este contactat direct de către asistentul social din cadrul Spitalului Județean Sibiu, acesta asigurând serviciile de înhumare, în aceste cazuri sicriul fiind asigurat de Primăria Sibiu”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.