Râs ucis de o mașină în Vâlcea – „În țara asta doar unora le pasă”

Un râs a fost călcat de o mașină, miercuri seara, pe un drum național din județul Vâlcea. Sibienii de la asociația „Prietenii Berzelor” au încercat să-l salveze, însă, la scurt timp după ce au ajuns la el, animalul a murit.

„Prietenii Berzelor” au fost solicitați, seara trecută, să salveze un râs călcat de o mașină pe drumul dinspre Obârșia Lotrului din județul Vâlcea. Din păcate, animalul nu a supraviețuit.

„Povestea tristă a unui râs s-a scris aseară la marginea unui drum național din județul Vâlcea. Spre seară am fost sunați de cei de la ANANP Vâlcea că un râs era lovit de mașină undeva pe drumul spre Obârșia Lotrului. Urma să primim mai multe informații pe măsură ce le primeau și ei din teren. Eram cel mai aproape așa că nu s-a stat pe gânduri. Am pregătit cușca și toate cele necesare și am plecat spre el. Știam ce urmează: Valea Oltului, noapte, ninsoare. Am ajuns în jurul orei 23 dar din păcate după ore de chin animalul era epuizat. A murit la scurt timp după ce am ajuns noi”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Prietenii Berzelor/Friends of Storks – Cristian, România.

Salvatorii din cadrul asociației spun că povestea râsului nu va fi una singulară, iar asta fiindcă, din păcate, „doar unora din țara asta le pasă”.

„Din păcate astfel de povesti se vor mai scrie. Doar animalele vor fi diferite. De data asta a fost un râs. În rest oameni ce vor trece nepăsători, spectatori vor tot fi. Și animale suferinde pe marginea drumurilor. Și asta pentru că din păcate în țara asta doar unora le pasă”, se arată în postare.