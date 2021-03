Adolescenta din Sibiu fugită de acasă cu iubitul – „Îl iubesc și are grijă de mine”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Larisa a fugit de acasă chiar de Ziua Mamei. Nu le-a spus părinților ce are de gând să facă și i-a mințit când a ieșit pe ușă menționând că merge să cumpere țigări. Rodica, cea care i-a dat viață, îngrijorată fiindcă nu îi mai răspunde la telefon, s-a gândit să anunțe poliția. Dar chiar și așa, fiind deja a doua oară când dispare fără să spună un cuvânt, a preferat să aștepte până când fata se întoarce de bună voie. Adolescenta spune însă că nu plănuiește să revină în casa părinților, întrucât s-a mutat cu iubitul ei.

Larisa, adolescenta în vârstă de 16 ani, a fugit luni de acasă împreună cu iubitul ei, mai mare decât ea cu zece ani. Nu le-a mai răspuns părinților la telefon, astfel că, mama ei Rodica, îngrijorată, a luat legătura cu Ora de Sibiu, în speranța că fata îi va vedea mesajul și se va întoarce la domiciliu.

Tânăra spune însă că n-are de gând să vină acasă, fiindcă îi e bine acolo unde se află. E cu iubitul ei, care are grijă de ea. „El e bărbatul pe care îl iubesc și are grijă de mine. Sunt bine, am unde sta, am ce mânca. Tot ce vreau este ca ai mei să mă lase în pace”, este mesajul Larisei.

Rodica nu e de acord cu relația fetei

Iubitul Larisei are 26 de ani. Este cu zece ani mai mare decât ea, iar acesta este principalul motiv pentru care mama minorei nu este de acord cu relația lor. În plus, este deranjată de faptul că bărbatul nu are un loc de muncă și nu acceptă să-și lase fata lângă o persoană fără venit. „El nu vrea să muncească, vrea să stea pe spatele nostru”, spune Rodica.

Femeia mai spune că bărbatul i-a luat mințile fetei cu mici atenți. Larisa o contrazice și spune că îl iubește. „Pe mine nu m-a păcălit nimeni cu un tricou. Ce v-a dat maică-mea să scrieți sunt declarații false”, spune minora.

Acum, fata nu mai vrea să revină acasă fiindcă îi e teamă că va ajunge în plasament. „Când avea bani l-a primit în casă pe iubitul meu, când nu a mai avut l-a scos afară. Mă face în toate felurile și mă amenință că mă bagă la casa de copii”, mai spune adolescenta.