FOTO Campanie de donații pentru secția covid a Mediașului, inițiată de primarul Gheorghe Roman

Primarul Mediașului, alături de viceprimarul Dan Sima și deputatul Christine Thellmann au făcut donații către Spitalul Municipal. Cei trei își doresc ca inițiativa lor să fie urmată de medieșeni, mai ales în contextul în care cazurile de noi infectări cu coronavirus sunt tot mai multe.

Primarul Gheorghe Roman, alături de viceprimarul Dan Sima și deputatul Christine Thellmann au făcut donații constând în alimente de bază și produse de igienă, care vor ajunge la persoanele internate în secția COVID din cadrul spitalului.

Primarul Mediașului a îndemnat locuitorii municipiului să se alăture acestui demers, dată fiind prelungirea stării cauzate de infectarea cu COVID, precum și permanenta nevoie de a asigura dotarea corespunzătoare a secției special amenajate pentru tratarea acestor pacienți. „Având în vedere faptul că și în orașul nostru numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus este tot mai mare, consider că gestul de a face o mică donație pentru oamenii internați la secția COVID din Mediaș este binevenit. Ca primar, am făcut tot ce este posibil pentru ca această secție să fie una modernă și să dispună de toată aparatura necesară. În astfel de perioade grele pentru noi toți, este important să ne solidarizăm și să venim în sprijinul celor care au nevoie de ajutorul nostru. Dragi medieșeni, vă îndemn pe toți cei care aveți posibilitatea să luați legătura cu conducerea spitalului și să faceți astfel de donații“, a declarat primarul Municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.

„Consider că asemenea gesturi sunt firești, cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă foarte complicată. Alături de primarul Gheorghe Roman și la inițiativa dânsului, am participat împreună cu viceprimarul Dan Sima, la această acțiune. Am donat o serie de produse necesare secției COVID și consider că indiferent dacă suntem în campanie electorală sau nu, trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Voi răspunde mereu pozitiv la astfel de inițiative și m-aș bucura ca exemplul dat să fie urmat“, a declarat deputatul Christine Thellmann.