Vine primavara! Ai gratar bun pentru gradina ta?!

Vremea calda se apropie iar sezonul gratarelor nu este nici el la mare distanta de noi! Ce mod mai bun de a intampina venirea primaverii decat cu un gratar alaturi de familia si prietenii tai? Printre cele mai importante aspecte pentru a face o friptura bine gatita si gustoasa, este alegerea unui gratar de gradina potrivit si profesional.

Iti vom prezenta in continuare 3 categorii de gratare, standard sau profesionale dintre care poti alege varianta accesibila si preferata, care se va incadra cel mai bine in decorul gradinii, curtii sau terasei tale. In acest fel, vei putea profita la maxim de venirea anotimpului cald impreuna cu cei dragi tie, in jurul aromei date de o carne bine gatita si suculenta, pe unul dintre gratarele prezentate de noi:

GRATARE ECONOMICE

Daca esti in cautarea unui gratar potrivit atat din punct de vedere al calitatii dar si la un pret avantajos, gratarele de gradina pe lemne sau pe carbuni sunt cea mai inspirata alegere!

Seria de gratare economice sunt foarte rezistente si pot fi fabricate din fier, tabla groasa sau alt material metalic calitativ! Raportul calitate-pret este unul foarte avantajos de asemenea, asa ca tot ce iti ramane de facut este sa urmaresti colectia propusa de noi si sa te decizi asupra tipului de grill perfect pentru tine si familia ta, impreuna cu manusi pentru gratar! Sunt potrivite pentru o gama larga de alimente printre care: legume, friptura, ceafa de porc sau alte tipuri de carne:

Gratar Oven Grill 3MM 50×35 CM – STANDARD. Un grill stabil si sigur, fabricat din tabla de otel cu o grosime de 3mm, debitata cu ajutorul laserului, insotit de un grilaj de otel rotund calibrat C45 de 8mm. Un gratar perfect pentru prepararea diferitelor alimente (carne, legume, peste), doar in spatii exterioare.

Gratar Oven Grill 3MM 50×35 CM – CLASIC. Grill de dimensiuni mici cu picioare detasabile si 2 niveluri de reglaj in ce priveste gratarul de gatit. Confectionat din tabla de otel cu grosimea de 3 mm, debitata prin intermediul laserului si completat de un grilaj de otel rotund calibrat C45 de 8mm. Se recomanda a fi tinut departe de ploaie sau ninsoare si evitarea stingerii carbunilor cu apa.

Gratar Oven Grill 3MM 70×50 CM – STANDARD. Grill confectionat din otel cu grosime mare, potrivit pentru focul cu lemne sau carbuni. Picioarele gratarului pot fi demontate iar acesta este confectionat din tabla de otel, grosime de 3 mm si este potrivit pentru o gama larga de alimente.



Gratar Oven Grill 3MM 50×35 CM – PLUS. Gratar de dimensiuni mici, ideal pentru gradina, curte sau mici escapade la pescuit si iarba verde. Fabricat din tabla de otel cu grosime de 3mm, debitata prin intermediul laserului si dispune de grilaj de otel rotund (C54 de 8mm). Se foloseste doar in spatii deschise.



Gratar Oven Grill 3mm 70×50 cm – CLASIC. Grill clasic, mediu ca si dimensiuni si cu optiune de reglare a gratarului de gatit. Picioarele sunt detasabile iar tabla din otel de grosime mare (3mm) asigura o folosire eficienta a grill-ului pe o perioada indelungata.



Gratar Oven Grill 3mm 70×50 cm – PLUS. Grill confectionat din otel de inalta calitate, tabla groasa si design ce include laterale din lemn, perfect pentru prepararea alimentelor in aer liber sau la iarba verde.



Gratar Oven Grill 3mm 90×50 cm – PLUS. Gratar confectionat din metal de inalta calitate, perfect pentru bbq sau grill si usor de folosit la tine acasa, in curte sau la iarba verde. Materialele de calitate din componenta sa ii confera siguranta si eficienta, atata timp cat este ferit de diferite averse sau factori distructivi.



Gratar Otel 60×35 cm cu fonta si capac. Gratar confectionat din otel de calitate, cu grosime mare si cu termometru atasat. Suprafata de gatit este fabricata din fonta iar grosimea tablei face posibila folosirea lemnelor fara a deforma gratarul.



Gratar otel 60×35 cu fonta si suport pentru ceaun. Gratar fabricat din metal, cu suprafata pentru gatit confectionata din otel cu grosime mare si accesorizat cu suport metalic pentru ceaun.



Gratar portabil 58×30 cm pentru lemn si carbune. Fabricat din tabla de otel, debitat la laser cu o parte laterala confectionata din lemn si detasabila. Grill-ul este confectionat din otel cromat.



BRANDURI INTERNATIONALE

Un gratar ceramic deosebit care pastreaza aroma alimentelor mult mai intensa pentru mai mult timp si cu mai multe posibilitati de gatire. Daca iti doresti sa obtii preparate gatite in mod profesional, atunci gratar ceramic kamado cu capac este cea mai performanta si eificienta optiune pentru tine.

Descopera cele mai faimose tipuri ale gratarului profesional Big Green Egg:

XXLARGE – 2XL este cea mai mare versiune a gratarului Big Green Egg si cel mai mare kamado.



XLARGE – gratar din ceramic cu functii multiple si capacitate de gatit cu 30% mai mare decat a modelului LARGE.



LARGE – cel mai popular tip din familia Big Green Egg cu o suprafata extinsa de gatit pentru o preparare cat mai corecta a mancarii si pentru un rezultat cat mai gustos.



MEDIUM – printre cele mai populare modele de gratar carbuni de pe piata, marimea medium este ideala pentru spatiile mici precum balcon, apartament sau o mica terasa.



SMALL – un model mai compact Big Green Egg ce poate fi mutat cu usurinta si in siguranta oriunde ti-ai dori sa prepari mancarea.



MINIMAX – printre cele mai noi modele Big Green Egg de pe piata si cel mai compact tip, perfect pentru gatirea unor feluri de mancare gustoase.



MINI – mezinul familiei, modelul mini poate ca este cel mai mic tip insa acesta este perfect pentru micile escapade, camping sau chiar si pentru un picnic in parc, cu plita piatra pentru gratar.



OFYR – Al doilea brand international si foarte cunoscut pentru calitatea inalta si esteticul gratarelor. Design-ul modern este completat de performante in prepararea si gatirea alimentelor, pastrand in acelasi timp savoarea si aroma.

Iti prezentam cele mai cunoscute modele OFYR care te vor convinge de faptul ca performanta unui gratar profesional este de neegalat:

GRATAR DE MASA OFYR 40 PE CARBUNI – MOBIL. Gratar compact si usor de transportat cu plita si care functioneaza cu combustibil lemnos.



GRATAR OFYR CORTEN 85 CU VATRA DE GATIT PE LEMNE. O versiune fabricata din otel special corten, perfect pentru preparate aromate.



GRATAR OFYR NEGRU 85 CU VATRA DE GATIT PE LEMNE. Gratar pe lemne pentru spatii deschise cu plita.



GRATAR OFYR NEGRU 100 CU VATRA DE GATIT PE LEMNE. Grill cu combustibil lemnos, perfect pentru a gati mancarurile preferate.



GRATAR OFYR CORTEN 100 CU VATRA DE GATIT PE LEMNE. Bbq pe lemne cu optiunea de gatire pe plita sau la gratar a unor preparate delicioase.



GRATAR OFYR CORTEN 85 SD CU MASA DE LUCRU. Grill completat de insula de lucru proiectata pentru depozitarea lemnelor.



GRATAR OFYR XL 150 CU REMORCA DE TRANSPORT. Ideal pentru evenimente si petreceri in aer liber.



GRATAR OFYR NEGRU 100 PRO SD CU VATRA DE GATIT PE LEMNE.





Asadar, indiferent daca iti doresti un gratar simplu, accesibil si cu un raport bun calitate-pret sau preferi o varianta mai sofisticata si cu un mod profesional de preparare al alimentelor, speram ca recomandarile noastre te vor ghida in a face cea mai buna alegere pentru tine si familia ta!

Toate produsele mentionate mai sus le poti gasi in catalogul de produse al brandului Pefoc.ro. Daca esti in cautarea unui gratar de gradina sau a unui semineu pe lemne, apeleaza la serviciile lor!