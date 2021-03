UPDATE Motociclist lovit de o mașină la ieșirea din Sibiu spre Șelimbăr

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un accident de circulație s-a petrecut duminică după-amiaza în zona Shopping City Șelimbăr, în dreptul unui supermarket alimentar. Din primele informații au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

UPDATE Din primele cercetări efectuate la fata locului se pare ca motociclistul (un sibian in vârsta de 39 de ani) pe fondul nepăstrării distantei regulamentare in mers a intrat in coliziune cu un autoturism (condus de un bărbat de 38 de ani, din Deva) staționat la semafor.

Din accident a rezultat rănirea ușoară a motociclistului.

Știre inițială Polițiștii se află la fața locului ți au început o anchetă pentru a stabili exact cum s-a petrecut evenimentul și cine se face vinovat.

Traficul se desfășoară îngreunat.