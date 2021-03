Noi probleme la recent inauguratul drum Păuca- Slimnic – ”Au lăsat șanțuri adânci de un metru”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Consiliul Județean Sibiu a anunțat la începutul lui februarie încheierea celui mai mare șantier al județului, drumul Slimnic- Păuca. Recepția a fost făcută, ceea ce înseamnă că verificările din teren au arătat că nu sunt probleme de niciun fel, lucrările fiind bine realizate. Cei care locuiesc în satele de pe traseul drumului spun că lucrurile nu stau chiar bine. după ce un bărbat din Alămor a sesizat o problemă la rigolele pentru scurgerea apei, o altă sibiancă din același sat reclamă șanțuri adânci, lăsate neastupate.

După inaugurarea drumului 107B Slimnic- Alămor- Păuca, despre care consiliul Județean Sibiu a spus că a fost cel mai mare și costisitor drum al județului, un locuitor din Alămor a sesizat faptul că rigolele pentru scurgerea apei au fost amplasate mai înalt decât drumul, astfel că apa de ploaie se aduna la marginea drumului, fără a avea unde să se scurgă. CITEȘTE AICI DESPRE ACEASTĂ NEREGULĂ

Aceeași lucrare, același sat Alămor, dar altă problemă

Maria Popa din Alămor spune că lucrările care au fost recepționate în luna februarie nu au fost duse până șa final. Femeia se plânge de faptul că vechile șanțuri de scurgere au fost lăsate neacoperite și sunt un real pericol. ”Ne bucurăm pentru drumul acesta, foarte bine că l-au făcut, e foarte frumos. Dar, ce au lăsat pe lângă e dezastru. În primul rând, au schimbat traiectoria șanțurilor vechi. Dar nu le-au acoperit. Sunt adânci de un metru. Înainte de Crăciun au spus că o să le facă după sărbători. Așa le-au lăsat. E periculos, mai ales pentru noi, oamenii în vârstă. Mai ales că nici podețele nu au nicio balustradă, nimic. Înainte erau așa niște opritori de beton. Acum după lucrări nici alea nu mai sunt, nu au pus nici balustradă, șanțurile neacoperite…”, spune Maria Popa.

Femeia reclamă și faptul că trotuarele sparte nu au fost reparate. ”Când au spart, au făcut lucrări, au spart și trotuarele până înspre pereții caselor. Nu le-au reparat. Să mergi pe trotuar e aventură. De fapt nu mai e trotuar, sunt spărturi de trotuar. Și e mizerie, au lăsat în urmă mizerie peste tot…Acum dacă am văzut că s-a recepționat lucrarea, cine mai remediază problemele astea? Noi, pe banii noștri? Și când s-a recepționat, a venit cineva pe teren? Ca noi nu am văzut pe nimeni, și chiar am așteptat, ca să le spunem problemele. Din birou, da, totul e bine realizat”, spune femeia.

Drumul din Alămor este parte a celui mai lung drum reabilitat de consiliul Județean Sibiu- cel care leagă Păuca de Slimnic. Lucrările au fost recepționate la finalul lunii februarie. Lungimea drumului modernizat este de peste 33 kilometri, iar valoarea lucrărilor de execuție se ridică la 106.232.028,73 lei cu TVA, din care 88.913.948,89 lei au fost asigurați din fonduri guvernamentale atrase de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), iar restul a fost acoperit cu sume de la bugetul local al județul Sibiu.