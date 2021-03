Salvamontiștii sibieni puși pe drumuri degeaba de un ATV-ist rănit – ”Am căutat acul în carul cu fân”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Salvamontiștii sibieni au primit un telefon duminică, prin care erau anunțați că un turist aflat pe un ATV s-a accidentat. Au primit și indicații despre zona în care acesta se afla- în apropiere de Refugiul Rosengarten. Salvatorii au plecat imediat într-acolo. Au făcut ceva pe drum, dar, când au ajuns, cel care îi chemase în ajutor era de negăsit. Acesta plecase împreună cu prietenii săi. Mai mult, salvamontiștii au rămas și împotmoliți în noroi.

Salvamontișii sibieni și-au povestit pățania pe pagina lor de Facebook.

”In cursul zilei de astazi ( 14.03) SPJ Salvamont Sibiu a fost alertat in urma unui apel privind un accident in zona montana in apropiere de Refugiul Rosengarten.

O persoana de sex masculin cu posibila fractura de mana si picior in urma unui accident cu ATV-ul.

Din pacate dupa furnizarea locatiei, victima impreuna cu ceilalti colegi de tura nu au ramas in aceasi pozitie, ei alegand sa coboare pe unul dintre trasee neanuntand echipele Salvamont ramanand astfel fara semnal, iar jonctiunea cu salvatorii nemaifiind posibila, ramanand sa „cautam acul in carul cu fan”…

Intr-un final am reusit sa ii contactam dupa ce au ajuns in zona Prislop de unde acestia s-au indreptat spre UPU.

Au participat la actiune 2 echipe Salvamont Sibiu impreuna cu voluntari ai Serviciului Public Local Salvamont Cisnădie.

Dorim sa multumim unui alt grup de persoane care erau in zona cu ATV-urile si ne-au ajutat sa inaintam rapid atunci cand autospeciala noastra a ajuns la capacitatile ei tehnice.

Ps. Am aprecia daca cei care au luat cablul pentru troliu auto, l-ar returna.”