Un nou centru de vaccinare Covid 19 se deschide la Continental Sibiu

Direcția de sănătate publică (DSP), Primăria Municipiului Sibiu și autoritățile locale, la inițiativa si cu implicarea Continental Sibiu, vor deschide un nou centru de vaccinare în Sibiu, pentru etapa a III-a.

Începând cu 15 martie 2021, programările la vaccinare în Centrul de vaccinare Platforma Industrială – Continental din Sibiu, din strada Salzburg nr. 8, sunt deschise cetățenilor, în platformă, prin înscrierea pe lista de așteptare pentru etapa III. Centrul de vaccinare vine în ajutorul angajaților din zona industrială de vest a țării.

Continental Sibiu, DSP, Primăria Municipiului Sibiu, autoritățile locale, cu sprijinul medical al Rețelei de sănătate Regina Maria, au înființat un nou Centru Public de Vaccinare anti-COVID-19. Centrul medical se află în parcarea companiei Continental Sibiu din strada Salzburg nr. 8 (drumul spre Ocna Sibiului) și este disponibil tuturor cetățenilor, angajaților Continental și familiilor acestora, prin programare pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare, pe lista de așteptare.

Rețeaua de sănătate Regina Maria, liderul pieței medicale private, este coordonatorul medical al noului Centru de Vaccinare din incinta Continental Sibiu, facilitând imunizarea cetățenilor și angajaților Continental care optează pentru vaccin.

Costurile pentru infrastructura noului Centru Public de Vaccinare au fost suportate de Continental Sibiu. Centrul este amplasat la intrarea în compania Continental Sibiu, în Parcarea A1, și dispune de locuri de parcare pentru toți cei care vin la vaccinare cu mașina personală. Persoanele programate pentru vaccinare pot folosi și mijloacele de transport în comun – liniile de autobuz 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, care ajung la stația SC Continental. Centrul funcționează de luni până duminică, în intervalul 08:00 – 20:00.

„Solidaritatea este una dintre valorile companiei noastre, iar implicarea în comunitatea din care facem parte este amprenta Continental. Încă de la începutul pandemiei am sprijinit orașul în lupta împotriva răspândirii COVID-19: ne-am implicat în campania Un Spital, O Comunitate, am înființat un centru de testare RT-PCR și Test Rapid și am derulat numeroase campanii de prevenție intern și extern. Sprijinul acordat pentru înființarea Centrului Public de vaccinare oferă atât angajaților noștri, cât și publicului larg posibilitatea de a se imuniza. Valorile noastre aduc astfel încă o dată, valoare adăugată comunității din care facem parte”, a explicat Lăcrămioara Dărăban, directorul de Resurse Umane al Continental Sibiu.

Modalitatea de înscriere a persoanelor în platformă este cea standard: din contul personal, orice persoană poate opta să se vaccineze în centrul de vaccinare din incinta Continental Sibiu prin alegerea locației “Centru de vaccinare Platforma Industriala – Continental și Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria”. Adresa: Sibiu, Str. Salzburg nr. 8 (drumul spre Ocna Sibiului). Data și ora vor fi comunicate în urma înscrierii pe lista de așteptare, prin SMS și email. Odată cu programarea pentru doza inițială, se va genera automat şi programarea pentru rapel.

Înscrierea pe lista de așteptare se poate face și prin programare telefonică, la numărul unic național 021.414.44.25 sau prin programare prin medicul de familie. În ambele cazuri, se va menționa locația “Centru de vaccinare Platforma Industrială – Continental și Rețeaua Privată de Sănătate, Regina Maria”. Adresa: Sibiu, Str. Salzburg nr. 8 (drumul spre Ocna Sibiului).

Despre Continental

Continental dezvoltă tehnologii și servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și interconectată a oamenilor şi a bunurilor acestora. Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 oferă soluții sigure, eficiente, inteligenteși accesibile pentru autovehicule, mașini, trafic și transport. Continental a realizat în 2020o cifră preliminarăde afaceri de 37,7miliarde de euro și are în prezent peste235.000 de angajați în58de țări și piețe.În 2021, compania aniversează 150 de ani de la înființare. În perioada 1999-2019, Continental a investit circa 1.8 miliarde euro în activităţile din România. Toate cele 5 arii de activitate Continental sunt reprezentate în România. Continental deţine șapte unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi. Compania este partener într-un joint-venture în Iași şi are un centru de distribuţie a anvelopelor în București. Continental avea la finalul anului 2019, aproximativ 20.000 de angajaţi, din care o treime sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare și va continua să angajeze în funcție de viitoarele proiecte.