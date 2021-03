Fostul director al Spitalului Județean spune că a fost presată să demisioneze – ”Am devenit incomodă”

În timpul anchetei efectuate de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății, directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Liliana Coldea, a demisionat din funcție. Aceasta a precizat la Antena 3 că demisia i-a fost cerută de un om politic care nici măcar nu a vizitat vreo dată spitalul, fiind vorba de Raluca Turcan.

Ea a precizat că demisia ei a fost cerută de un om politic care nu a venit niciodată în spital, nu a venit niciodată cu o soluție pentru spital, nu a venit niciodată să viziteze o secție din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, referindu-se la ministrul Muncii, Raluca Turcan.

„Am fost certată că nu aduc laude Guvernului, în momentul în care am pus pe pagina de socializare lucrurile bune care se întâmplau pentru spital, finanțare din bani europeni. Am spus foarte clar că banii sunt pentru sibieni, sunt pentru binele sibienilor. În momentul în care am plecat din spital am trimis o propunere la solicitarea Ministerului Transporturilor. Am fost certată de doamna Raluca Turcan, că de ce vin eu cu propuneri, când de fapt dânsa trebuia să facă propuneri. Nu mi se pare normal și asta am și spus doamnei Turcan că este important depolitizarea spitalelor, fără implicare politică. Funcția de manager trebuie să fie ocupată de oameni competenți, oamenii care au dovedit că o avut o capacitate managerială și că pot să conducă un spital și să gestioneze problemele din în spital”, a mai spus medicul Liliana Coldea la Antena 3.

Fostul manager a declarat că a muncit mult ca să asigure pacienților medicamentele de care aveau nevoie

„Am lucrat foarte mult ca să aduc în spital medicamentele care sunt utilizate în portocoalele de tratament ale pacienților COVID pozitiv. Numai eu știu câte telefoane am dat noaptea. De fiecare dată am primit pacienți din alte spitale din alte județe”, a mai spus medicul Coldea

Liliana Coldea spune că nu este implicată în niciun partid politic și că singura ei prioritate era sănătatea pacienților

„Singura mea politică era sănătatea pacienților. Eu nu sunt membră al niciunui partid politic .Singura mea politică era sănătatea pacienților care se adresează spitalului, pacienții să fie mulțumiți de îngrijirile pe care le primesc, să vină cu încredere că vor beneficia de îngrijiri medicale de calitate și să nu se ajungă în situațiile în care aceasta asistentă medicală reprezintă”, a mai spus medicul Liliana Coldea, referindu-se la acuzaţiile aduse de asistenta care sub protecția anonimatului, a spus că în ATI au fost omorâți oameni în stare gravă, cu COVID-19.

Sursa: a3.ro