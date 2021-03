Locuitorii din Arhitecților își adună singuri gunoaiele. Huja – ”Nu mă interesează subiectul”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Locuitorii din Cartierul Arhitecților se plâng mereu de faptul că zona este plină de gunoaie. În principal au reclamat faptul că pubelele nu sunt golite la timp, iar în jurul lor se adună mizerie. Dar, nici câmpul din spatele blocurilor nu arată mai bine. Cei care au construit în zonă au lăsat în urmă mizerie, saci, pet-uri. Câțiva dintre cei care locuiesc în cartier au luat inițiativa unei campanii de igienizare.

Cei care au creat evenimentul Curățăm Cartierul (vezi aici) spun că au luat această inițiativă pentru că de mai bine de un an de zile gunoaiele stau pe câmp, fără ca nimeni să le adune. Mai mult, atunci când bate vântul, pungile de plastic sau peturile sunt împrăștiate peste tot, inclusiv printre blocuri. ”În mare mizeria a fost lăsată de cei care au construit. Sunt resturi de la construcții, saci de la ciment, tot felul de gunoaie. Este adevărat că sunt și cetățeni care aruncă, așa că pe câmp, în spatele blocurilor, este ca o groapă de gunoi. Am luat noi inițiativa, pentru că am văzut că de atâta timp Primăria Cisnădie nu face nimic. Ar fi fost normal ca prin ei să se curețe zona. Gunoaiele stau aici de mai bine de un an, deci timp a fost…”, spune unul din inițiatorii evenimentului.

Primarul Gheorghe Huja a inițiat la rându-i o campanie de igienizare a Cisnădiei și zonelor aparținătoare. Întrebat însă când se va ajunge cu acțiunea și în Cartierul Arhitecților, Gheorghe Huja a izbucnit: ”Astea sunt niște glume proaste. Avem în plan tot orașul Cisnădie, asta înseamnă Arhitecților, Cisnădioara…Ei când…Nu am chef de explicații, nu am chef să dau explicații, pentru că mă deranjează. Ia faceți ceva mai util”, a fost răspunsul primarului Huja pentru Ora de Sibiu

Campania de igienizare a locuitorilor din Cartierul Arhitecților este programată pentru data de sâmbătă, 20 martie, de la ora 10. Dar, dacă timpul nu va permite, evenimentul va fi reprogramat și anunțat pe pagina de Facebook.