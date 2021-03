Cursuri de prim ajutor la Sibiu – În memoria unui băiețel mort după ce s-a înecat cu mâncare

⇓ Ascultă știrea ⇓

Luca Vlașin a murit după ce s-a înecat cu mâncare. Băiețelul avea doar doi ani și, deși a ajuns la spital, eliberarea căilor respiratorii a fost imposibilă, din cauza lipsei unui aparat de specialitate care ar fi putut să-i salveze viața. Din drama părinților s-a născut o dorință puternică de a oferi ajutor, astfel că, de aproximativ cinci ani de zile, aceștia merg prin țară unde organizează cursuri gratuite de prim ajutor în caz de stop cardio-respirator și salvare de la înec. Sibienii au șansa să învețe să salveze vieți în luna aprilie.

Sibienii au oportunitatea să învețe să acorde primul ajutor în caz de stop cardio-respirator și în caz de înec. Cursul este destinat tuturor persoanelor adulte. Inițiativa a pornit de la Vasile Vlașin și soția acestuia, din județul Maramureș, în urmă cu cinci ani. Drama prin care aceștia au trecut, și anume că și-au văzut, neputincioși, copilul cum se îneacă cu mâncare, i-a motivat să-i învețe pe alții cum să salveze oameni. Luca, băiețelul lor în vârstă de doi ani, a murit, câteva zile mai târziu, la spital.

Vasile Vlașin – „Martorii nu știu să intervină în caz de stop cardio-respirator”

„Este vorba despre un curs de resuscitare în caz de stop cardio-respirator și eliberare de căi respiratorii în caz de înec. Ceea ce trebuie să facem din momentul zero în care devenim martori ai unei victime până când victime își revine ori până când sosește personalul medical calificat. Din nefericire, rata de succes în România în astfel de cazuri este de 1,80%, asta pentru că martorii nu știu să intervină ori nu știu să intervină corect. De cele mai multe ori, oamenii sună la 112 și așteaptă și evident că în situații de stop cardio-respirator, dacă trec mai mult de cinci minute în medie, nu se mai poate face absolut nimic. (…) Oamenii folosesc de obicei practici din popor, la noi se obișnuiește să se dea palme, să se arunce cu apă pe victimă. Din nefericire, nu există acest tip de educație la nivelul întregii populații, la el cum se întâmplă în alte țări civilizate. Populația nu este pregătită. La fel cum nici eu nu am fost pregătit în urmă cu cinci ani de zile”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Vasile Vlașin, inițiatorul cursului de prim-ajutor.

Cursul „Părinți Salvatori”, pentru prima dată la Sibiu

Familia Vlașin locuiește în județul Maramureș. În ultimii cinci ani, au fost susținute peste 830 de cursuri de prim ajutor în caz de stop cardio-respirator și înec. Cursul de la Sibiu va avea loc în luna aprilie și durează cinci ore.

„După decesul fiului nostru, am demarat acest program de cursuri. Avem peste 830 de ediții. Când vom ajunge la Sibiu vor fi peste 850. Cursul este fără taxă, valoarea lui fiind 350 de lei, dar noi nu aplicăm această taxă. Îl putem duce mai departe datorită donațiilor pe care participanții, dacă vor și în limita în care vor să le facă, le pot face. Nu avem taxăm nu condiționăm pe nimeni. Poate participa oricine care vrea să învețe manevrele de resuscitate. Punem accent pe practică, pentru că, din nefericire, oamenii se mulțumesc, de multe ori, să privească un video și au impresia că au învățat. Așa ceva nu se învață de la distanță, este ca mersul pe bicicletă. Trebuie să exersezi, să aplici manevrele, să simți cum trebuie, care e nivelul de compresie, care e ritmul, care sunt pașii corecți. Facem și simulări, avem un modul emoțional, unul teoretic și unul practic. La Sibiu venim pentru prima dată. Am fost în multe locuri din țară și din străinătate, am ajuns și în America Centrală de exemplu”, a mai spus Vasile Vlașin.

Cursurile sunt susținute de Cristina, mama lui Luca, care, dincolo de experiența proprie, a urmat cursuri de calificare, de formator si de paramedic SMURD.

Cum te poți înscrie la curs

Cursul „Părinți Salvatori” de resuscitare în caz de stop cardio-respirator și de salvare în caz de înec va avea loc în perioada 9-11 aprilie, de la ora 10:00 și de la ora 17:00. Prima grupă va începe de la ora 10:00, iar cea de-a doua de la ora 17:00. Locația va fi comunicată ulterior. Locurile sunt limitate, și anume 25 de persoane.

Pentru a se putea ține evidența înscrierilor, se va trimite un mesaj DOAR pe WhatsApp la numărul de telefon 0729903451, cu numele + ziua + data + ora + localitatea (Exemplu: Popa Vasile, vineri, 9 aprilie, ora 10, Sibiu).

Dacă locurile se epuizează și vor exista în continuare persoane interesate, se va organiza o nouă sesiune, programul fiind anunțat ulterior.