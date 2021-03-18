Locuri de muncă în Sibiu – Se caută electricieni, șoferi și lucrători comerciali
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Sibienii care caută loc de muncă se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, care scoate la bătaie mai bine de 400 de posturi, dintre care doar pentru 34 se cer studii superioare.
La nivelul judeţului Sibiu sunt disponibile 451 locuri de muncă vacante oferite de 113 angajatori. Din totalul locurilor de muncă, 34 posturi (asistent manager, auditor intern, contabil, dispecer retea distributie, educatoare, hidrolog, inginer automatist, inginer autovehicule rutiere, inginer de sistem software, logistician gestiune flux, manager proiect programator, etc.) se adresează persoanelor cu studii superioare, în timp ce 417 sunt pentru persoane fără studii superioare.
|ACOPERITOR-ÎNVELITOR TIGLA, AZBOCIMENT, TABLA
|2
|ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA
|1
|ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA
|1
|AGENT DE SECURITATE
|1
|AGENT DE SECURITATE
|1
|AGENT DE SECURITATE
|10
|AGENT DE SECURITATE
|1
|AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE
|1
|AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR)
|1
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AJUTOR BUCATAR
|1
|ANALIST AJUTOR
|1
|ANALIST CALITATE
|1
|ASISTENT MANAGER
|1
|ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
|1
|AUDITOR INTERN
|1
|BUCATAR
|2
|BUCATAR
|1
|CAMERISTA HOTEL
|1
|CAMERISTA HOTEL
|1
|CASIER
|11
|CASIER
|1
|CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE
|10
|CONSILIER ECONOMIC
|1
|CONTABIL
|1
|CONTROLOR CALITATE
|2
|CONTROLOR CALITATE
|5
|CONTROLOR POARTA
|3
|COPYWRITER PUBLICITATE (STUDII SUPERIOARE)
|1
|DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE
|1
|DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA
|1
|DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA
|1
|DISPECER
|1
|DISPECER RETEA DISTRIBUTIE
|1
|DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)
|1
|EDUCATOARE
|1
|ELECTRICIAN APARATE MASURA-CONTROL SI AUTOMATIZARE ÎN CENTRALE TERMOELECTRICE SI NUCLEAROELECTRICE
|1
|ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE
|1
|ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII
|1
|ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII
|3
|ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE
|1
|ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII
|5
|ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE
|1
|ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE
|1
|ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE
|3
|ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE
|1
|ELECTRICIAN VERIFICARI SI MASURATORI ELECTRICE ÎN CENTRALE SI RETELE ELECTRICE
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE
|1
|FREZOR UNIVERSAL
|1
|GESTIONAR DEPOZIT
|2
|GESTIONAR DEPOZIT
|1
|GESTIONAR DEPOZIT
|1
|GESTIONAR DEPOZIT
|1
|HIDROLOG
|1
|INGINER AUTOMATIST
|1
|INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE
|1
|INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI
|1
|INGINER DE CERCETARE ÎN ECHIPAMENTE DE PROCES
|1
|INGINER ELECTROENERGETICA
|1
|INSPECTOR EXPLOATARE TRAFIC
|1
|INSTALATOR APA, CANAL
|2
|INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE
|1
|INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE
|1
|INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE
|1
|INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE
|1
|IZOLATOR TERMIC
|5
|ÎNGRIJITOR DE COPII
|2
|ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU
|2
|LACATUS MECANIC
|1
|LACATUS MECANIC
|1
|LACATUS MECANIC
|2
|LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE
|2
|LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE)
|1
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|1
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|1
|LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)
|1
|LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|4
|LUCRATOR COMERCIAL
|5
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|9
|LUCRATOR COMERCIAL
|3
|LUCRATOR COMERCIAL
|8
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR GESTIONAR
|2
|LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE
|2
|MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN
|2
|MANAGER PROIECT
|2
|MANIPULANT MARFURI
|3
|MANIPULANT MARFURI
|1
|MANIPULANT MARFURI
|1
|MANIPULANT MARFURI
|4
|MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA
|1
|MECANIC AUTO
|1
|MENAJERA
|1
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|8
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|4
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|7
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|10
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|1
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|8
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|16
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|3
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|3
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|13
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|6
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|5
|OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL ÎMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE
|20
|OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
|1
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA
|2
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA
|2
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE
|1
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE
|8
|OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI
|1
|OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI
|4
|OPERATOR MASE PLASTICE
|3
|OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON
|15
|OSPATAR (CHELNER)
|1
|PATISER
|2
|POLIZATOR
|1
|POLIZATOR
|5
|PROGRAMATOR
|1
|PROGRAMATOR AJUTOR
|1
|PROIECTANT INGINER ELECTROMECANIC
|1
|PROIECTANT INGINER MECANIC
|3
|REFERENT CASIER
|1
|REPREZENTANT COMERCIAL
|2
|SECRETARA
|1
|SEF BIROU APROVIZIONARE-DESFACERE
|1
|SEF RESTAURANT
|1
|SEF SECTIE
|1
|SEF SERVICIU
|1
|SEF TURA DISPECER ENERGETIC
|1
|SOFER AUTOBUZ
|1
|SOFER AUTOBUZ
|1
|SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ
|2
|SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ
|1
|SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ
|10
|SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII
|1
|SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA
|1
|SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA
|1
|SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE
|2
|STIVUITORIST
|1
|SUDOR
|1
|TEHNICIAN CONSTRUCTOR
|1
|TEHNICIAN CONSTRUCTOR
|1
|TEHNICIAN ELECTROMECANIC
|2
|VÂNZATOR
|4
|VÂNZATOR
|1
|VÂNZATOR
|2
|VOPSITOR INDUSTRIAL
|2
|ZIDAR PIETRAR
|1
|ZIDAR ROSAR-TENCUITOR
|2
|TOTAL
|451