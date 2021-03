Restaurantele din Sibiu în colaps – Se închid rând pe rând: ”Nu ai cum să reziști”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Valul trei al pandemiei de Coronavirus a ajuns și la Sibiu. La nivelul municipiului, situația este destul de îngrijorătoare, evoluția epidemiei fiind una dinamică și desfășurându-se în ritm alert. Numărul de cazuri și incidența sunt în continuă creștere iar din data de 13 martie, municipiul a intrat din nou în scenariu roșu.

Scenariul roșu presupune suspendarea activității în interior a restaurantelor, cafenelelor, închiderea sălilor de spectacole, a cinematografelor și sălilor de jocuri de noroc. Accesul în restaurante este permis doar dacă locația dispune de o terasă deschisă. Mercurul din termometre a scăzut, înregistrând temperaturi destul de scăzute, nespecifice anotimpului și acest lucru a afectat grav proprietarii restaurantelor și teraselor din Sibiu, o parte dintre ei fiind nevoiți să suspende activitatea.

”Am ținut deschis în carantina trecută și am pierdut zece mii de euro. Nu avem terasă acoperită, iar vremea se anunță urâtă. Încasările au scăzut foarte mult, sunt aproape de zero, nici cu meniul zilei la pachet, în care ai preț mic, tocmai ca să faci rulaj, tot nu ai cum să acoperi cheltuielile. Am închis și Glovo, TakeAway, nu mai sunt deloc rentabile dacă nu funcționăm și în restaurant. Dacă se continuă așa în maxim 4-5 luni o să fie un val de firme care intră în insolvență. Nu ai cum să reziști, avem pierderi uriașe, cifra afaceri a scăzut enorm, iar autoritățile în loc să ne susține, fac opusul. Controale peste controale, de câteva ori pe zi. Mai rămâne să dăm cu furtunul pe clienți. Bine că la magazine sau înghesuiala din autobuze nu sunt periculoase, dar restaurantele da.”, spune Radu de la Joyme Pub.

Majoritatea restaurantelor care nu dispun de terasă exterioară încălzită, sunt forțați să-și suspende activitatea. Patronii spun că nu pot supraviețui să lucreze doar pe livrări, costurile fiind prea mari, iar volumul de comenzi mult prea mic, astfel că nu reușesc nici măcar să-și acopere cheltuielile.

”Nu avem terasă amenajată pentru exterior, am închis de tot, avem și fațada în lucru. Sperăm să nu mai dureze mult toată nebunia asta. Cert este că în perioada ce urmează vor fi probleme, e foarte greu să reziști. Virusul nu se ia din restaurant, restricțiile nu sunt logice. În supermarket ești călcat de trei ori pe picioare în câteva minute, nu există reguli și distanțare, iar în restaurante am ajuns să ”hărțuim” clienții să poarte masca, să se dezinfecteze. Am devenit bodyguarzi în locurile unde oamenii vin pentru o atmosferă plăcută și unde vor să se relaxeze.”, spune Gabriela, managerul restaurantului La Turn din Sibiu.

Mai sunt restaurante în Sibiu care încă funcționează pe terasă sau pe livrări, dar proprietarii spun că dacă lucrurile vor evolua în același ritm, cel mai probabil, vor fi nevoiți să închidă.

”Avem terasă exterioară dar este micuță. În ultimele zile vremea nu a prea ținut cu noi, drept urmare, terasa a fost goală. Dacă ar fi mai cald, cu siguranță oamenii ar veni. Funcționăm pe livrări momentan, avem meniul zilei de luni până vineri și meniul a la carte. Sperăm ca lucrurile să se schimbe în bine, în caz contrar, vom fi nevoiți și noi să închidem.”, spune Ovidiu Oroian, administratorul restaurantului Hochmeister din Sibiu.