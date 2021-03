Ziua protestelor în Europa împotriva restricțiilor

Demonstraţiile din oraşul german Kassel (landul Hessa) împotriva restricţiilor legate de COVID-19 au degenerat sâmbătă în violenţe între poliţie şi protestatari, transmite dpa.

Poliţia a afirmat că mai multe mii de persoane s-au adunat în centrul oraşului Kassel pentru un protest neautorizat, în pofida recomandărilor autorităţilor, conform Agerpres.

Forţele de ordine au folosit spray-uri cu piper şi bastoanele împotriva manifestanţilor atunci când aceştia au încercat să rupă un cordon al poliţiei. Mai multe persoane au fost arestate.

Mulţi dintre manifestanţi erau susţinători ai aşa-numitei mişcări Querdenken, formată din contestatari ai COVID-19, activişti de extremă dreapta şi opozanţi ai vaccinării.

Cel puţin 36 de persoane au fost arestate şi mai mulţi ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă la Londra în timpul unei demonstraţii care a strâns câteva mii de persoane care au protestat împotriva lockdown-ului impus ca urmare a pandemiei de COVID-19, informează AFP.

Conform informaţiilor furnizate de poliţie, cei mai mulţi au fost arestaţi pentru încălcarea măsurilor de izolare.

