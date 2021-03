FC Hermannstadt a decis când anunță numele noului antrenor – Revine Alves?

După despărțirea pe cale amiabilă de Liviu Ciobotariu, FC Hermannstadt caută un nou tehnician. Clubul sibian a anunțat luni, că marți, 23 martie, la ora 19.00, o să anunțe cine este noul antrenor principal.

Sibienii caută o soluție de avarie, care să scoată echipa din cea mai mare criză de când sibienii evoluează în liga 1. ”Mâine, 23.03.2021, ora 19, A.F.C.Hermannstadt va anunța numele noului antrenor principal al echipei”, se arată într-un anunț făcut de clubul sibian.

Sport.ro speculează că la echipă o să revină spaniolul Ruben Albes. Spaniolul a fost adus pe banca tehnica a celor de la FC Hermannstadt in iunie 2020, conducând echipa in 26 de partide. Alături de Ruben Albes, echipa din Sibiu a ajuns la 9 meciuri fără înfrângere, la finalul sezonului 2019/20 și începutul acestei stagiuni. În plus, sub comanda ibericului, FC Hermannstadt a avut cele mai bune rezultate din istoria clubului.

Ruben Albes s-a despărțit de sibieni la jumătatea lunii februarie, după înfrângerea cu 2-0 în fața celor de la Dinamo. Echipa a fost preluata de Liviu Ciobotariu, alături de care FC Hermannstadt a înregistrat o victorie, 5 remize și 6 eșecuri. Antrenorul a declarat, după meciul cu FC Voluntari, ca este pregătit să-si dea demisia de la club.

Pana la finalul sezonului regulat, echipa din Sibiu le mai are de înfruntat pe FC Argeș și Poli Iași.