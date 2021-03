Managerii de la „Radu Stanca”, Casa de Cultură și „Gong”, evaluați de primărie – Unul a luat nota zece

La fel ca în fiecare an, o comisie din cadrul Primăriei Sibiu analizează activitatea pe anul anterior a directorilor instituțiilor de cultură. Anul 2020 a fost unul greu pentru acest domeniu. Spectacolele au fost puține, cele mai multe jucate în fața a puțini spectatori, sau luni bune sălile de spectacole au fost închise de tot. Chiar și așa, managerii instituțiilor de cultură subordonate Primăriei Sibiu au reușit să mențină instituțiile pe linia de plutire și să ajungă la spectatori într-un fel sau altul.

Activitatea celor trei directori a fost evaluată, iar managementul notat.

Constantin Chiriac, directorul Teatrului ”Radu Stanca” a obținut nota 10 la evaluarea activității pentru anul trecut. Din cauza pandemiei FITS 2020 a fost anulat, dar, pentru anul acesta, Constantin Chiriac a anunțat că festivalul va avea loc. (DETALII AICI). Anul trecut însă, chiar dacă spectacolele nu s-au mai jucat în modul clasic, au ajuns totuși al iubitorii de teatru prin platforma pusă la dispoziție de TNRS.

Activitatea managerială a lui Adrian Tibu, directorul Teatrului ”Gong”, a fost evaluată cu nota 9,97. Adrian Tibu este directorul Gong din 2014, de când avea doar 26 de ani. A fost la acel moment cel mai tânăr director de teatru din țară și a fost cel care a readus Gong-ul la viață.

Adrian Tibu spune că anul 2020 a fost unul extrem de greu pentru cultură și, deci, pentru Teatrul Gong implicit. Dar, alături de echipa sa a reușit să îi țină pe cei mici aproape prin spectacole jucate în aer liber pe timpul verii sau prin atelierele online. ”Cred cu tărie că toți lucrătorii din cultură merită o medalie pentru că au supraviețuit până acum. Sunt mândru că împreună cu echipa am reușit să ne reconfigurăm activitatea astfel încât să asigurăm accesul la cultura pentru publicul nostru”, a spus Adrian Tibu.

Activitatea managerului Casei de cultură a Municipiului Sibiu, Ovidiu Dragoman, a fost evaluată de comisa Primăriei cu nota 9,90. Ovidiu Dragoman este sibianul ”responsabil” de explozia culturală a orașului. El este cel care a pus pe picioare Agendele care acum finanțează zeci de evenimente culturale.

”În aceste condiții de pandemie nu ne putem lăuda că am mers cu motoarele la maxim. Raportul managerial a fost aprobat așa cum l-am depus, eu nu am făcut contestație, dar nici nu am de ce să fiu nemulțumit. Cât s-a considerat, atât s-a notat. A fost un an greu pentru toate domeniile, nu doar pentru cultură”, spune Ovidiu Dragoman.