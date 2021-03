Un sibian în Bundestag – Bernd Fabritius a intrat în Parlamentul Germaniei

Bernd Fabritius a redevenit, vineri, membru în Parlamentul Germaniei, din partea CSU, anunță universul.net

„Astăzi am fost informat de Bundestagul german că aș putea accepta imediat mandatul care a devenit vacant pe lista de stat a CSU datorită alegerii mele din 2017 ca următor membru al mandatului și astfel să devin din nou membru al Camerei. Am informat apoi conducerea că voi accepta acest mandat.

Sunt foarte mulțumit că lucrez la asemenea proiecte în ce a rămas din acest mandat electoral și astfel să îmi aduc contribuția la implementarea proiectelor în lucru.

Voi continua misiunea mea de împuternicit al Guvernului federal german pentru imigranți de origine germană și minorități naționale, cu aceeași vigoare și pasiune și ca membru al Parlamentului”, a transmis Fabritius.

În ultimii ani, Bernd Fabritius, născut în județul Sibiu, a avut mai multe luări de poziții față de situația politică din România.

„Pe mine mă îngrijorează mai mult tendinţele pe care le privesc în diferitele emisiuni tv, care continuă o dezbinare a societăţii prin poziţii naţionaliste, prin poziţii care instigă ura faţă de etnii care locuiesc în România. Din România am primit nişte semnale, nişte lecţii de democraţie geniale, văzând demonstraţiile unei societăţi mature, care nu permite unui Guvern în derapaj să deterioreze statul de drept. Astea sunt nişte lecţii care cu mare mândrie s-au văzut”, declara Fabritius în 2017, în contextul protestelor masive împotriva OUG13.

Politicianul german a comentat, în 2019, și colajul de fotografii, distribuit pe Facebook de o consilieră a premierului de atunci Viorica Dăncilă, în care se sugera asemănarea între președintele Klaus Iohannis şi Adolf Hitler.

„Cu indignare am fost nevoit să iau la cunoștință noua calomniere din partea unui înalt reprezentant al unui partid de guvernamânt la adresa minorității germane din România. Postarea doamnei Dana Varga, consilier de stat al guvernului Dăncilă, prin care se forțează o asemănare între președintele României, domnul Klaus Johannis, membru al acestei minorități, cu Adolf Hitler, îl vizează pe președintele țării, dar lovește din nou – după incidentele anterioare provocate de domniile lor, Liviu Pop, Lia Olguța Vasilescu și Darius Vâlcov – minoritatea germană în totalitatea ei.

Această defăimare repetată a unei minorități naționale, care promovează scindarea societății civile, este absolut inadmisibilă. Am abordat această temă în urmă cu câteva săptămâni în cadrul celei de a 22-a sesiuni interguvernamentale româno-germane la Sibiu, unde guvernul României și-a asumat obligația să acorde protecția cuvenită minorității germane pe baza tratatului bilateral de prietenie și cooperare în Europa între România și Germania din anul 1992. Acest nou atac este în totală contradicție cu obligațiile asumate și nu poate trece neobservat. Din acest motiv am adresat din nou o scrisoare oficială doamnei prim-ministru pe cale diplomatică, în care mi-am exprimat indignarea și am cerut clarificarea poziției guvernului”, declara Bernd Fabritius pentru Deutsche Welle.

