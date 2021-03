Administratorul clubului Karbon se revoltă – „Au venit polițiștii în control și mi-au zis să închid. De ce?”

Administratorul unui club de biliard din municipiul Sibiu a fost sancționat contravențional cu amendă de 10.000 de lei pentru că a ținut localul deschis în ciuda restricțiilor impuse în orașul de pe Cibin aflat în scenariul roșu. Acesta spune că aproximativ 30 de polițiști și jandarmi au venit la fața locului, în weekend, pentru a-l atenționa că trebuie să pună lacătul pe ușă. Omul spune însă că nu a fost atenționat în scris cu privire la măsurile ce urmează să se ia în privința lui și că a aflat din presă că a fost amendat.

În cursul serii de duminică, polițiștii Biroului de Ordine Publică și cei din cadrul Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, împreună cu reprezentanți din cadrul ITM Sibiu, au identificat un operator economic care desfășura activități contrare prevederilor legale specifice stării de alertă. Este vorba despre clubul sportiv Karbon din municipiul Sibiu.

Administratorul clubului de biliard spune că s-a trezit cu 30 de polițiști și jandarmi în incinta localului și nu înțelege motivul pentru care a fost nevoie de o asemenea desfășurare de forțe, în condițiile în care avea doar zece clienți.

„Au venit vreo treizeci de persoane de la poliție și jandarmerie. Aveam zece clienți care jucau biliard și polițiștii mi-au zis să închid localul. I-am întrebat de ce, să-mi spună care este motivul pentru care trebuie să închid, să-mi arate legea. Au plecat și după o oră s-au întors din nou, de această dată cu trei angajați de la ITM. M-au controlat și săptămâna trecută, atunci mi-au zis că sunt în legalitate. De data aceasta m-au atenționat verbal să închid localul. Nu mi-au dat nimic în scris, așa cum a transmis public poliția. Totul a fost verbal, nu am semnat nimic, e o aberație, căci eu nu știam de nicio sancțiune. Am aflat din presă că am fost amendat”, spune Mihai Bokor, administratorul clubului de biliard Karbon.

Administratorul spune că, în urma celor aflate din presă, a închis localul. „L-am închis, deși avocatul mi-a zis că nu trebuia dacă nu am un act prin care să se justifice ceea ce mi-au spus polițiștii. Am și eu angajați care trebuie plătiți. Repet, nu am fost avertizat în scris, deși am cerut acest lucru, a fost o comunicare verbală între mine și polițiști”, spune Bokor.

Sibianul a fost amendat cu 10.000 de lei în urma controalelor de duminică.

Vă reamintim că în această perioadă, în municipiul Sibiu, câtă vreme rata de infectare este peste 3/1.000 locuitori, localurile, barurile, cafenelele, cinematografele și instituțiile de cultură nu pot funcționa la interior.