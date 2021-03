Centrul de vaccinare de la Continental Sibiu, deschis oficial de marți

Continental Sibiu, DSP, Primăria Municipiului Sibiu, autoritățile locale au înființat un nou Centru Public de Vaccinare anti-COVID-19. Centrul medical se află în parcarea companiei Continental Sibiu din strada Salzburg nr. 8 (drumul spre Ocna Sibiului) și este disponibil tuturor cetățenilor, angajaților Continental și familiilor acestora, prin programare pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare, pe lista de așteptare.

Costurile pentru infrastructura noului Centru Public de Vaccinare au fost suportate de Continental Sibiu. Centrul este amplasat la intrarea în compania Continental Sibiu, în Parcarea A1, și dispune de locuri de parcare pentru toți cei care vin la vaccinare cu mașina personală. Persoanele programate pentru vaccinare pot folosi și mijloacele de transport în comun – liniile de autobuz 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, care ajung la stația SC Continental. Centrul funcționează de luni până duminică, în intervalul 08:00 – 20:00.

„Solidaritatea este una dintre valorile companiei noastre, iar implicarea în comunitatea din care facem parte este amprenta Continental. Încă de la începutul pandemiei am sprijinit orașul în lupta împotriva răspândirii COVID-19: ne-am implicat în campania Un Spital, O Comunitate, am înființat un centru de testare RT-PCR și Test Rapid și am derulat numeroase campanii de prevenție intern și extern. Sprijinul acordat pentru înființarea Centrului Public de vaccinare oferă atât angajaților noștri, cât și publicului larg posibilitatea de a se imuniza. Valorile noastre aduc astfel încă o dată, valoare adăugată comunității din care facem parte”, a explicat Lăcrămioara Dărăban, directorul de Resurse Umane al Continental Sibiu.

Modalitatea de înscriere a persoanelor în platformă este cea standard: din contul personal, orice persoană poate opta să se vaccineze în centrul de vaccinare din incinta Continental Sibiu prin alegerea locației “Centru de vaccinare Platforma Industriala – Continental”. Adresa: Sibiu, Str. Salzburg nr. 8 (drumul spre Ocna Sibiului). Data și ora vor fi comunicate în urma înscrierii pe lista de așteptare, prin SMS și email. Odată cu programarea pentru doza inițială, se va genera automat şi programarea pentru rapel.

Înscrierea pe lista de așteptare se poate face și prin programare telefonică, la numărul unic național 021.414.44.25 sau prin programare prin medicul de familie. În ambele cazuri, se va menționa locația “Centru de vaccinare Platforma Industrială – Continental”. Adresa: Sibiu, Str. Salzburg nr. 8 (drumul spre Ocna Sibiului).