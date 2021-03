FC Hermannstadt și-a găsit antrenor -Sibianul Eugen Beza instalat la cârma echipei

Sibianul Eugen Beza este noul antrenor principal al A.F.C.Hermannstadt. Acesta îl va avea ca secund pe Valentin Negru, fost fotbalist în Liga 1 la F.C.Argeș și Rapid București, posesor de licență PRO ca antrenor. De asemenea, Florin Berța va rămâne în rolul său de antrenor cu portarii, iar în perioada următoare FCH va numi și un nou preparator fizic.

Eugen Beza este o personalitate sportivă recunoscută iubitorilor de fotbal din Sibiu. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani a strâns 218 meciuri disputate și a marcat 19 goluri ca fotbalist în primele două ligi din țara noastră, unde a evoluat la echipe ca Viromet Victoria, FC Inter Sibiu, Minaur Zlatna, Apullum Alba Iulia, F.C.Sibiu, CS Otopeni, FCM Câmpina, Forex Brașov și CSU Voința Sibiu și SKA-Energiya Khabarovsk, în liga a II-a din Rusia. Ca antrenor, acesta a antrenat pe F.C.Avrig și A.F.C.Hermannstadt în Liga a III-a, cu care a obținut promovarea în eșalonul secund. Apoi a rămas în staff-ul FCH, ocupând până în prezent funcția de antrenor secund.

,,Sunt foarte fericit pentru postura în care mă aflu, dar în egală măsură și foarte responsabil. Mă simt dator față de acest club, mă simt dator față de oraș și sper din tot sufletul să schimbăm situația nefericită în care ne aflăm acum. Îndiferent de staff-ul care a fost aici, am fost susținut de club și pentru asta încerc să întorc acum suportul pe care l-am avut. Am avut șansa să lucrez cu niște oameni deosebiți, antrenori de la care am avut numai de învățat, atât ca metodologie de antrenament, cât și aspecte importante din viața de antrenor. Ne așteaptă o perioadă foarte grea. Încercăm să luăm meciurile pe rând și să ne pregătim cât mai bine. Nu am avut nici o părere împotriva jucătorilor transferați, așa cum a spus și Radu Neguț. Sunt jucători valoroși. Avem o echipă bine pregătită fizic, o echipă valoroasă. Dacă ar fi o fereastră de transferuri, nu mi-aș dori să aducem alți fotbaliști. Sunt fericit și mulțumit de jucătorii pe care îi avem, dar problema este de ordin emotional. Încercăm să rezolvăm această problemă și am mare curaj și încredere că o vom face! O să dau totul în aceste două luni, alături de staff-ul pe care l-am ales, format din oameni de calitate umană, pe care mă pot baza, oameni dispuși să sacrifice orice în următoarele două luni de zile. Aș vrea din acest moment ca toți suporterii echipei să gândească pozitiv și să fie alături de noi. Să aibă mai multă încredere în noi, că vom da totul. ”, a declarat Eugen Beza, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt.

Conducerea A.F.C.Hermannstadt și-a asumat decizia de a-l numi în calitate de antrenor principal pe Eugen Beza, care are astfel tot suportul celor care investesc în echipă.

,,A.F.C.Hermannstadt a luat această decizie din mai multe considerente. Sub nici o formă Eugen Beza nu este o soluție de avarie sau de compromis. A fost prima și singura variantă pe care noi am luat-o în calcul, deși ne-au fost propuși mai mulți antrenori. Am considerat că Eugen Beza este cel mai potrivit să ducă această luptă până la final. Și-a asumat obiectivul FCH de a evita retrogradarea și crede în asta. Îl recomandă experiența acumulată până acum în stafful echipei, unde a stat alături de antrenori buni de Liga 1. A venit momentul în care Eugen trebuie să pună în practică tot ce a învățat până acum. Nu renunțăm sub nici o formă la luptă. Credem că ne putem salva și vom face tot ce tine de noi să evităm retrogradarea.”, a declarat Radu Neguț, managerul sportiv A.F.C.Hermannstadt.

Odată cu instalarea noului antrenor, în persoana fostului secund Eugen Beza, conducerea FCH a ținut să aducă unele precizări importante și despre latura financiară a clubului.

,,De la începutul anului 2021, cei care investesc în A.F.C.Hermannstadt au achitat trei salarii către angajații mai vechi din club. Unele dintre ele erau restante, dar este important că au fost achitate. În acest moment, conform contractelor existente avem un singur salariu restant către jucătorii mai vechi. În ultimele 8 etape, echipa noastră a jucat mereu pe prime de joc. Din păcate, am câștigat doar meciul cu F.C.S.B., iar prima a fost achitată imediat după meci staffului și fotbaliștilor. Toată campania de transferuri care a fost făcută în această iarnă s-a făcut doar cu acceptul antrenorilor care s-au aflat în funcție în momentul respectiv. ”, a completat Radu Neguț, managerul sportiv A.F.C.Hermannstadt.

Eugen Beza va debuta în noua calitate de antrenor principal al A.F.C. Hermannstadt în Liga 1 pe 3 aprilie, la ora 15, pe teren propriu, în meciul contra celor de la F.C.Argeș din etapa a XXIX-a a sezonului regulat.