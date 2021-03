Mădălina Ghenea pe platoul de filmare cu Lady Gaga și Al Pacino în filmul lui Ridley Scott – The House of Gucci

Mădălina Ghenea, actrița și modelul român în vârstă de 33 de ani, filmează la Roma alături de starul pop Lady Gaga și de Al Pacino pentru ultimul film al lui Ridley Scott, The House of Gucci. Ridley Scott a ales-o pe Mădălina Ghenea pentru a o interpreta pe Sophia Loren.

Fotografii de pe platoul de filmare au fost publicate de gossip.it. Frumoasă și zâmbitoare, îmbrăcată într-un costum negru cu o jachetă cu ornamente albe și o fustă longuette, Mădălina Ghenea apare alături de Al Pacino.

Scenariul filmului se bazează pe cartea The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden. În timp ce Lady Gaga o interpretează pe Patrizia Reggiani, condamnată pentru că a pus la cale asasinarea fostului său soț, Maurizio Gucci care este interpretat de Adam Driver. Al Pacino joacă rolul lui Aldo Gucci, unchiul unchiul lui Maurizio Gucci. Premiera filmului ar trebui să aibă loc în 2021, potrivit IMDB.