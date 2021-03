Cum stii care este cosul de fum din inox potrivit pentru tine?

Printre elementele esentiale din sistemul de incalzire al caminului este cosul de frum si pentru asta, are nevoie de o atentie deosebita atat inainte de achizitie cat si pe parcursul intregului proces de montare si intretinere.

Ce il face atat de vital?

Siguranta familiei si a caminului tau este intr-o relatie de dependenta cu sistemul cosului de fum iar din aceasta cauza, trebuie sa te asiguri ca montajul este realizat in mod corect si de o persoana cu experienta in domeniu astfel incat sa eviti orice risc de incendiu sau alte posibile catastrofre.

Cu siguranta, sursa de caldura reprezinta si ea un factor esential (de exemplu, semineul, soba, centrala pe lemne) iar cu cat calitatea acesteia este mai inalta, cu atat buna functionare este una garantata. Totusi, elementul cheie ramane in continuare siguranta oferita de cosul de fum.

Din cauza saturatiei existente pe piata cosurilor de fum de inox in zilele noastre, e normal ca decizia sa fie mai greu de luat iar acelasi lucru se poate spune si in cazul achizitionarii hornului potrivit, care reprezinta unul dintre cele mai scumpe elemente ale hornului. Dupa cum stiti, marketingul si diferitele strategii de promovare al unui produs au ajuns sa fie chiar mai importante decat calitatea acestuia, de aceea trebuie sa acordati o atentie deosebita caracteristicilor si specificatiilor produsului ce urmeaza a fi cumparat.

Multumita seriei mari de calitati pe care le prezinta, cosurile de fum din inox au ajuns sa reprezinte cea mai mare cerere din partea clientilor la momentul actual. Urmariti acest articol pentru a descoperi pasii in luarea celei mai bune decizii cand alegeti cosul de fum!

In continuare vei descoperi cele mai des intalnite 12 intrebari venite din partea clientilor atunci cand hotarasc achizitionarea unui cos de fum profesional:

Contine cosul de fum un certificat?

Ca sa fii 100% sigur chiar de la primii pasi ca nu pierzi din vedere detalii importante si specificatii tehnice, ar trebui sa ai convingerea reala ca produsul pe care il alegi este unul certificat!

Nu te increde in vorbe si cuvinte nesustinute cand vine vorba de astfel de lucururi si cu siguranta nu lua in considerare sisteme de cousuri de fum construite fie in garaj, fie improvizate dupa auz. Siguranta familiei si a casei tale depinde de calitatea produsului!

Un produs de inalta calitate ce apartine unui producator serios si de renume, este supus unei serii de teste si controale astfel incat sa fie incadrat in anumite normative. In acest fel, vei stii ca acel sistem de evacuare certificat este unul potrivit nevoilor tale si care indeplineste standardele europene in domeniu.

Cum imi dau seama daca produsul este certificat pentru sursa mea de caldura?

Clasificarea si certificarea cosurilor de fum este realizata conform calitatii si tipului de material ce intra in compozitia acestora si de asemenea, in concordanta cu sursa de caldura racordata la cos dar si combustibilul pe care functioneaza. Prin urmare, este imposibila utilizarea unui cos de fum certificat pentru gaz sau peleti, pentru instalarea si racordarea pe acesta a unui semineu pefoc clasic sau a unei centrale pe lemne.

Nu te lasa pacalit de dorinta de a face doar ca sa fie facut deoarece exista motive reale si bine sustinute pentru care un cos de fum nu este certificate pentru un anumit tip de combustibil si de cele mai multe ori, este in joc siguranta ta si a familiei tale.

Care este tipul otelului inoxidabil care intra in compozitia cosului de fum?

Fara indoiala, cu totii ne dorim un cos de fum care sa reziste cat mai mult timp si fara a ne cauza batai de cap. Pentru a obtine acest lucru, trebuie sa acorzi atentie tipului de inox folosit in fabricarea acestuia. Inoxul se gaseste sub numeroase forme in functie de compozitia acestuia care este caracterizata de procentul de nichel sau carbon. Nu poate fi folosit acelasi tip de inox in domeniul alimentar si in domeniul industrial.

Materialul din care este fabricat intrece ca importanta pana si grosimea acestuia. De obicei, inoxul aflat la interior va fi cel supus unor temperaturi mai ridicate si diferitilor acizi care ar putea cauza daune. Asadar, este de preferat ca materialul de la interior pentru surse de lemne, carbuni sau ulei, cu temperaturi mari de functionare sa fie cel de tip 316L (140114) – Acid resistent steel. De aceea, nu este intamplator faptul ca majoritatea producatorilor folosesc doua tipuri de inox pentru interiorul si exteriorul cosului.

Canalul interior al produsului este cel care trebuie sa faca fata intemperiilor si coroziunii, cat si acizilor din combustibili si unei temperature foarte mari, fara a-si modifica proprietatile. Un alt tip de inox destinat tocmai arderii combustibilului solid fara condensare este 316L – Heat resistant stainless steel (1.4828). Acesta este printre cele mai des intalnite tipuri de material pentru cosurile de fum din inox.

Asadar, materialul din care este confectionat cosul de fum este de o importanta vitala deoarece de aici rezulta durabilitatea dar si siguranta oferita in timp de acesta.

Cat de tare se poate incalzi cosul de fum?

Ia in considerare caracteristicile prezentate de noi mai jos pentru a stabili cu exactitate transferul termic pe care il prezinta cosul de fum si pentru a alege cel mai potrivit produs:

Ce grosime prezinta materialul izolator?

Vata regasita intre peretii de inox reprezinta primul element pe care trebuie sa il avem in vedere deoarece, indiferent de zvonuri sau presupuneri, acest aspect este in cele din urma caracterizat de o gandire logica: cu cat materialul este unul mai gros, cu atat eficienta lui creste in cazul unui transfer termic mai mic. Prin urmare, un transfer mic de caldura rezulta intr-o mai mare siguranta oferita de cosul de fum!

De ce densitate este caracterizat materialul izolator?

Nici acesta nu este un element demn de ignorant! O grosime mare a vatei de izolat nu este suficienta ci este obligatoriu ca aceasta sa fie caracterizata si de o anumita densitate ce va determina gradul de izolare si transfer termic. Asadar, pentru a dispune de toata siguranta unui cos de fum, aminteste-ti sa verifici si densitatea vatei izolatoare, ci nu doar grosimea ei.

La ce distanta se afla fata de materiale inflamabile?



Acest element este cuprins si in certificatul european de conformitate unde este mentionata distanta corespunzatoare fata de materialele ce prezinta risc de aprindere si cosul de fum. Aceasta distanta determina si polita de asigurare pentru brandurile de pe piata cosurilor de fum cand ajungem la capitolul incendii. In asemenea situatii, printre primele elemente suspuse procesului de verificare este conformarea sau neconformarea cu vedere la distanta mentionata in certificat.

Daca vei gasi inscrisa in certificat aceasta distanta sub forma G10 = 1 cm, atunci inseamna ca ai gasit un cos de fum cu un grad de izolare ridicat si de o calitate superioara. Aceasta distanta mai poate fi mentionata si sub urmatoarele forme: G 50 = 5cm, G65 = 6,6 cm, G 100 = 10 cm etc.

In general, nu este greu de verificat aceasta caracteristica din moment ce producatorul are obligatia de a o mentiona in certificat deci nu te lasa indus in eroare si increde-te doar in ceea ce este scris pentru a alege cel mai bun produs pentru caminul tau.

Care este nivelul de temperatura cel mai inalt suportat de cosul de fum?

Temperatura maxima de lucru a unui produs trebuie specificata clar si fara indoiala in conformitate cu materialele regasite in compozitia lui dar si raportat la testele prin care a trecut hornul respectiv la emiterea certificatului de performanta. Aceasta temperatura este regasita in certificat cu un ,,T” in fata: T200/T400 sau T600.

Care sunt lucrurile de care trebuie sa fii absolut sigur?

In primul rand trebuie sa te asiguri ca temperatura de lucru a cosului de fum corespunde sursei de incalzire la care va fi racordata. Este doar rational faptul ca cu cat un sistem de cos este format din mai multe materiale de inalta calitate, cu atat el va face fata unor temperaturi mai ridicate. Si acest aspect poate fi regasit in certificatul de performanta al cosului de fum.

Deoarece un certificat nu poate defini in totalitate calitatea unui produs, acest aspect nu a fost plasat printre primele ca importanta. Riscul de a fi pacalit sau inselat la achizitionarea unui sistem de cos de fum necalitativ nu este unul inexistent. Prin urmare, ia in vedere toate aspectele si asigura-te ca certificatul este in conformitate cu produsul cumparat si cu sursa ta de caldura.

Cu toate acestea, nu trebuie scapat din vedere faptul ca exista posibilitatea ca un cos sa prezinte un certificat cu rezistenta de 600ºC insa o calitate scazuta a vatei. Din acest motiv, este foarte probabil ca valoarea G (distanta fata de materialele inflamabile) sa se schimbe si ea, adica sa creasca iar astfel putem obtine un dezavantaj.

Sa nu fii surprins cand vei decoperi ca exista pentru aceeasi sursa de caldura cosuri de fum cu o temperatura maxima de lucru cuprinsa intre 200-600 ºC sau chiar si mai ridicata in unele situatii. Opteaza pentru produsul ce iti ofera cea mai mare rezistenta la temperaturi ridicate si nu fii satisfacut cu mai putin deoarece este in joc siguranta ta si a casei tale!

Dispune piata cosurilor de fum de branduri renumite si de incredere?

Alegerea unui cos de fum produs de un brand renumit si de incredere poate fi esential pentru caminul tau. Astfel de producator vand in cantitati mari si la nivel international sau chiar mondial iar acest lucru se poate observa. Lasand la o parte siguranta pe care v-o ofera un astfel de produs, va veti putea si baza pe cineva pentru ajutorul legat de cosul de fum pe viitor sau de posibile completari la sistemul acestuia.

Reputatia acestor branduri este construita de-a lungul multor ani si se datoreaza dedicarii in totalitate acestui domeniu si experientiei vaste atat in fabricarea produselor, cat si in distributia, garantarea calitatii, practicarea unor preturi accesibile, materialelor de fabricare dar si rezolvarii potentialelor probleme. Toate aceste aspecte esentiale iti ofera siguranta de a-ti pune toata increderea intr-un produs calitativ si competitiv.

Este posibila configurarea si accesorizare cosului de fum in functie de cirmustante?

Ca sa dispui de un cos de fum cat mai eficient si sigur, vei avea nevoie de o serie de elemente si accesorii ce vor creste performanta intregului sistem de horn. Este imperios necesar ca producatorul sa dispuna de aceasta gama variata de accesorii pentru cosul de fum din moment ce pot fi chiar vitale in functionarea optima a hornului.

In majoritatea cazurilor, cosul de fum din inox este cea mai raspandita alegere tocmai pentru ca dispune de accesorizare si pentru ca poate fi pozitionat in locuri in care un cos de fum traditional ar fi impoibil de instalat!

Totodata, aceasta pozitionare este completata de o multitudine de alte avantaje precum:

un montaj simplu si rapid, ce nu-i este strain meseriasului;

etansare la acoperis si la racord in conformitate cu unghiul acestuia;

o serie larga de terminatii de unde poti alege; ele determina aspectul sau gradul de functionare (ex: terminatie antiscantei);

recalcularea pretului total in raport cu elementele alese;

procesul de curatare si intretinerea: posibilitatea optarii pentru variante si componente care sustin mentenanta cosului;

alternativa de deviere a cosului in functie de streasina, dupa nevoi;

instalarea unui ventilator pentru un tiraj fortat;

instalarea unui ventilator pentru un tiraj fortat; dispositive de ancorare statica sau asigurare a cosului pe suprafata de aplicare;

diverse metode de pornire a cosului (de la sol/suspendat);

gama larga de diametre (de la fi 130 la fi 250);

racordarea sursei la multiple unghiuri, dupa necesitati;

extinderea traseului izolat pana la sursa de caldura;

sigilarea peretelui izolat.

Daca urmaresti doar un pret redus atunci cu siguranta un cos de fum accesorizat de la A la Z nu iti va oferi asta dar iti va aduce in schimb o multime de multe avantaje mult mai esentiale care vor influenta cu siguranta structura, gradul de functionare, rezistenta si esteticul produsului!

Este aspectul cosului de fum unul estetic?

Nu este de mirare ca multi dintre noi cautam in primul rand frumosul atunci cand vine vorba de achizitionarea unui produs. Acest aspect se aplica si in cazul cosului de fum iar in ultimul timp, tot mai multi dintre clienti au optat pentru variantele cele mai sigure si elegante si anume cosuri de fum de inox vopsite in negru sau alte culori din paletarul de nuante RAL, lucru care le-a redat design-ul select si aspectuos al casei si chiar au incadrat cosul de fum in restul peisajului ( asortandu-l cu streasina, soclul, tiglele sau geamurile).

Cosul de fum nu mai reprezinta nici pe departe un aspect de care ai vrea sa te feresti cat mai mult, pentru a nu diminua aspectul exterior al casei tale. Mai nou, acesta poate transmite eleganta, stil si bun gust oricarei locuinte (clasica, moderna, stil vintage sau contemporan) iar daca nu vrei sa risti, poti opta mereu pentru negru sau o alta nuanta la alegere!

Exista beneficii in cazul raportului pret – calitate?

Atunci cand iti imaginezi varianta perfecta a cosului de fum pentru caminul tau, cel mai probabil ai in minte atat calitatea cat si aspectul costului. Daca vei avea de ales intre doua sisteme de cos de fum la fel din punct de vedere al caracteristicilor, fiind compuse din aceleasi materiale si ambele purtand un anumit renume, cel mai probabil vei alege produsul mai accesibil, crezand ca este si cel mai bun !

Pretul primeaza intotdeauna! Deci, ai grija ca bugetul alocat achizionarii unui cos de fum sa ilustreze in mod real si calitatea produsului. Nu te sfatuim sa optezi pentru varianta cea mai ieftina si mai degraba sa fii atent ca nu cumva sa platesti mai mult decat ar trebui pentru un sistem de cos de fum calitativ si durabil!

Asadar, incearca sa nu neglijezi raportul calitate-pret! Cel mai adesea, un brand de renume care distribuie la nivel international si in cantitati considerabile, va dispune cel mai probabil de produse de calitate la preturi mai accesibile!

Ai stabilit cu exactitate dimensiunile cosului de fum?

Cel mai eficient cos de fum este acela care isi face treaba cat mai bine iar acest lucru este dat de o inaltime, un diametru si o amplasare corecta, lucruri ce permit evacuarea fumului de la o sursa de caldura specifica in conditii de maxima siguranta!

Cand iti doresti sa achizitionezi cel mai potrivit cos de fum, asigura-te ca isi va face treaba cat mai bine posibil astfel incat sursa racordata la acesta sa functioneze la capacitate normala.

Diametrele cosurilor de fum sunt variate si sunt cuprinse intre 130 – 250 mm, cu posibilitatea de a fi marite sau micsorate in functie de domeniile industriale si exceptii. Este recomandat ca diametrul cosului de fum sa fie calculat si ales conform inaltimii acestuia, racordului, devierii – daca este necesar – si sursei racordate la acesta.

Incearca sa iei toate masurile necesare pentru a nu achizitiona un cos de fum cu un diametru necorespunzator care sa nu poata deservi corect sursa de caldura pentru o functionare cat mai optima. Daca dupa consultarea cartii tehnice tot ai indoieli legate de ce alegere ar trebui sa faci, consulta un specialist in domeniu care te va informa legat de dimensionarea corecta, configurarea potrivita cat si accesorizarea cosului.

Desigur, ai posibilitatea de a alege cel mai potrivit cos pentru caminul tau insa daca omiti dimensionarea acestuia, exista riscul ca sursa de caldura sa fie nefunctionala. Ai optiunea de a-ti configura singur cosul de fum sau lua legatura cu o persoana calificata care sa rezolve problema pentru tine!

Cine este responsabil de montarea cosului?

Un montaj corect al cosului de fum este la fel de important ca produsul in sine asa ca este absolut esential sa fii sigur ca persoana care se va ocupa de montarea sistemului de evacuare sa mai fi efectuat astfel de montaje anterior sau ca s-a informat bine cu privire la instalarea corespunzatoare (cu tubulatura flexibila izolata certificata sau cu burlane din inox de calitate, nu cu improvizatii sau piese neomologate).

Ce determina importanta acestui aspect?



Un montaj necorespunzator prezinta riscul de a pune in pericol siguranta familiei sau a caminului si poate determina un nivel foarte scazut de functionare a sursei de caldura. Instalarea cosului de fum are nivele diferite de dificultate, conform amplasarii lui (interior – exterior), locatiei, structurii locuintei, existentei sau inexistentei materialelor inflamabile in apropiere, deviatiei cosului sau etansarii la racord sau acoperis.

Daca lasi acest aspect in mainile unei personae specializate in domeniu, iti salvezi atat timp cat si stresul specific unui astfel de proces. Un specialist se va asigura chiar si sa puna in functiune sursa ta de caldura!

Ai studiat cu atentie toate variantele?

In prezent, dispui de optiunea de a compara produsele, diversele sisteme, calitatea materialelor ce intra in compozitie cat si pretul – in doar cateva minute!

Fara indoiala, companiile de renume activeaza si in mediul online unde tu ai sansa de a compara si a gasi diferentele dintre produse. Incearca sa alegi cosul de fum perfect pentru caminul tau, dupa ce l-ai comparat cu alte sisteme existente pe piata (ex cosuri de fum ceramice), apoi compara-le in conformitate cu specificatiile pe care le necesita cosul tau de fum, solicitand numeroase oferte. Nu lua de bun orice anunt care ofera anumite reduceri sau discount-uri. E ca atunci cand iti alegi un gratar curte sau o masina, ori un aparat electrocasnic – pur si simplu vrei varianta cea mai buna pentru tine!

Alternativele sunt numeroase!

O multime de cosuri de fum montate in situatii diverse, pe constructii diferite si cu particularitati de arhitectura originale, cuprinse intr-un colaj de imagini.

Nu conteaza ca optezi pentru varianta clasica, ca alegi eleganta oferita de negru sau ca te gandesti la o culoare personalizata din paletarul nostru, aceasta va permite casei tale sa iasa in evidenta cu ajutorul unui design inedit! Chiar daca exista o saturatie pe piata cosurilor de fum, producatorii sunt si ei variati si au oferte promitatoare, tot ce iti ramane tie de facut este sa alegi cea mai buna varianta pentru tine, folosindu-te de procesul de comparare!

Asigura-te ca cuprinzi toate elementele in acest process de comparare, de la sistemul cosului de fum, pana la producatori, specificatii si materialele de fabricare. Asa ca ofera-ti indeajuns timp pentru a studia piata deoarece un cos de fum reprezinta o investitie importanta si nu te pripi sa faci alegeri care nu te vor avantaja! Nu alegi un silicon termic auto sau un accesoriu de infrumusetare a casei, ci ai de ales un sistem de evacuare de care depinde siguranta ta, a familiei si a caminului!

Nu te focusa doar asupra pretului ci pastreaza in minte faptul ca siguranta primeaza si ca cel mai important este sa cauti un cos de fum avantajos atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al costului.

Ai putea descoperi, spre surpinderea ta, ca cele mai bune decizii le efectuezi prin procesul de comparatie iar cu cateva click-uri ai sansa sa explorezi intreaga piata online. Mai bine studiezi cu atentie si in repetate randuri decat sa faci o alegere pripita si sa achizitionezi un cos de fum neadecvat!

Daca recomandarile noastre au fost indeajuns de convingatoare pentru a te determina sa alegi cel mai bun cos de fum pentru tine si daca ai nevoie de detalii tehnice suplimentare sau consultanta pe acest domeniu, echipa Pefoc.ro vor veni in ajutor cu detalii si informatii esentiale in luarea celei mai bune decizii pentru caminul tau.