Marcel Vela, surprins la o terasă unde nu se respectă regulile anti-COVID

Fostul ministru de Interne, Marcel Vela, a fost surprins la o terasă din Capitală unde nu se respectau măsurile anti-COVID. Vela a explicat că terasa nu era una închisă, deoarece acoperișul era rabatat, scrie Digi24.

Marcel Vela, în calitate de fost ministru de Interne, a participat la o ședință de bilanț la Ministerul de Interne, în ziua în care autoritățile au discutat despre restricțiile care trebuie impuse pentru stoparea extinderii pandemiei de COVID, de la vacanța de o lună pentru elevi și magazine închise, până la închiderea parcurilor.

După discuțiile aprinse despre măsuri dure aplicate populației, Marcel Vela a poposit la o terasă din centrul Capitalei, în zona bulevardului Decebal, care are acoperite toate laturile, fapt care contravine normelor în vigoare.

Terasele sunt definite ca spații dispuse în exteriorul clădirilor, cu un tavan și un singur perete.

Mai mult, din imagini se poate observa că la interior erau ocupate mare parte dintre mese la distanțe care nu pot asigura o protecție sanitară, fapt care nu l-a împiedicat pe fostul ministru de Interne care tocmai ce discutase despre pericolul COVID să nu se relaxeze alături de câțiva prieteni.

Fostul ministru, în prezent senator, spune că a respectat regulile și că terasa nu era închisă, deoarece avea acoperișul rabatat.

„Această terasă nu are acoperiș. O să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis. La masă am stat sub 6 persoane. Dacă derulați imaginea o să vedeți că în dreapta este o masă unde nu stă nimeni, pentru că erau marcate”, a spus Marcel Vela, comentând imaginile difuzate de Digi24.

Sursa: Digi24