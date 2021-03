Pățania unui sibian cu mașină pe CNG – ”O țin pe dreapta, că nu am unde să o încarc”

Mădălin Dinescu este un sibian care și-a cumpărat o mașină second hand, pe GPL credea el, pentru a consuma și polua mai puțin. Dar, după ce a adus-o în Sibiu și a încercat să o încarce, a constatat că autoturismul funcționează pe CNG, adică gaz natural comprimat. Și mai uimit a fost să își dea seama că în Sibiu nu are nicio șansă să o folosească, pentru că nu există astfel de stații de încărcare, deși din anul 2018 s-au făcut studii de oportunitate pentru înființarea unei astfel de locații.

Pățania comică pe undeva a sibianului ridică însă o problemă pe care o au mai mulți șoferi: unde și-ar putea încărca mașina care funcționează pe gaz natural comprimat (CNG), în condițiile în care cea mai apropiată stație este în Vâlcea. ”Eu am descoperit această problemă din întâmplare. Cel care mi-a adus mașina nu a știut că este pe CNG, a crezut că e pe GPL. Am descoperit asta când am vrut să o încarc. Și așa mi-am pus problema- unde se pot încărca în Sibiu astfel de mașini? Pentru că au și un rezervor pentru combustibil, dar foarte mic- a mea are unul de 13 litri”, spune Mădălin Dinescu.

Proiect din 2018 pus în practică în 2021

La Sibiu s-a vorbit prima dată despre o stație CNG în anul 2018, atunci când Primăria a făcut un studiu de oportunitate pentru înființarea uneia, după ce SC Denison Energy ceruse concesionarea unui teren pentru a construi o stație de alimentare. Firma, parte a grupului Antares, pornea atunci un proiect prin care dorea să dezvolte o rețea de stații CNG în România. ”Construim aceste stații prin fonduri UE. Cerința a fost ca acestea să fie dezvoltate de-a lungul culoarelor paneuropene. Astfel, am ales locațiile din România să fie lângă aceste culoare, în imediata apropiere a orașelor sau chiar în orașe, pentru a putea asigura autonomie celui care e în tranzit de la Arad până la Constanța. Așa a intrat și Sibiul pe hartă”, spune Dumitru Becșenescu, director general al SC Denison Energy.

Doar că aceste planuri au fost puse pe hârtie încă din 2017, iar în martie 2021 la Sibiu încă nu există o stație CNG. Dar, va deveni funcțională în luna august a acestui an. ”A durat foarte mult partea birocratică, pentru că e nevoie de foarte multe autorizații. Dar, am primit acum în martie autorizația de construcție de la Primăria Sibiu iar zilele următoare va începe construcția, astfel că sperăm ca în august să fie dată în funcțiune”, spune Dumitru Becșenescu.

Teren concesionat de la Primărie

Viitoarea stație CNG din Sibiu va fi ridicată pe un teren concesionat de la Primăria Sibiu, vis-a-vis de aeroport. ”În ceea ce privește terenul, concesionarea respectivei suprafețe prin licitație publică a fost aprobată de Consiliul Local prin HCL 336/2018, pentru o perioadă de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii concesiunii cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata iniţială a concesiuni. Prețul de pornire la licitație a fost de 155.750 euro, pentru întreg imobilul-teren, adică 81,29 euro/mp, cu o redevență minimă de 6.230 euro/an, preț stabilit conform Raportului de evaluare nr. 80/11.09.2018 întocmit de S.C. CMB Smart Eval S.R.L. În urma licitației publice s-a stabilit prețul concesiunii la 160.000 de Euro, sumă ce va fi achitată de beneficiar în termen de 25 ani, revenind o redevenţă anuală de 29.805, 44 lei”, s explicat Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Autobuze Tursib pe CNG

Primăria Sibiu va achiziționa 40 de autobuze care vor funcționa pe CNG. Pentru acestea se va construi o stație de alimentare la baza Tursib. ”Procedura de achiziție pentru stația de alimentare cu gaz natural comprimat (CNG) parcurge în prezent ultimele etape înainte de semnarea contractului pentru proiectare și execuție. Această stație este achiziționată pentru alimentarea celor 40 de autobuze noi pe care Primăria Sibiu le va cumpăra pentru continuarea modernizării parcului de autobuze Tursib, și această procedură fiind în derulare, aproape de finalizare.

Stația CNG va fi amplasată la sediul Tursib și va permite două tipuri de alimentare:

– alimentarea rapidă a 3-4 autobuze simultan, într-un timp foarte scurt (10-12 minute)

– alimentarea peste noapte, stația trebuind să fie prevăzută cu un număr de posturi de alimentare egal cu numărul de autobuze CNG deținute de beneficiar.

Din momentul semnării contractului, firma va avea la dispoziție 3 luni pentru realizarea proiectului tehnic și alte 7 luni pentru execuția lucrărilor”, a explicat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

CNG- carburantul viitorului

CNG este un carburant alternativ, fiind cel care poluează cel mai puțin dintre toate, mai puțin chiar ca GPL-ul. Emisiile de particule sunt astfel mult diminuate, până la 95%, ceea ce face din CNG un poluator extrem de mic. Mașinile care funcționează cu CNG reduc poluarea fonică, pentru că sunt antifonate. Astfel, din toate punctele de vedere, mediul va fi mult mai curat cu cât mai multe mașini vor folosi această alternativă.

În acest moment în România sunt aproximativ 3000 de mașini care folosesc CNG. Marii producători de autovehicule au început de câțiva ani să construiască mașini cu sistem CGN. Dar, acesta poate fi adaptat, iar autoturismele să folosească atât combustibilii clasici, cât și CNG. O astfel de conversie durează aproximativ 6 ore, până se instalează kit-ul, dar apoi costurile vor scădea și ele cu aproximativ 40% față de o mașină care merge cu benzină.