Aeroportul confirmă – Ryanair va opera zboruri directe din Sibiu spre Corfu

Reprezentanții aeroportului internațional Sibiu, confirmă (după cum Ora de Sibiu a anunțat joi la amiază) faptul că Ryanair lansează o nouă rută de la noi din oraș, spre Corfu – Grecia (detalii AICI). Zborurile vor fi disponibile începând cu luna iulie 2021 în zilele de: marți și sâmbătă, respectiv 2 (două) frecvențe săptămânale.

Lansarea acestei rute vine în întâmpinarea cererii susţinute a comunității deservite pentru destinaţii de vacanţă și răspunde necesităților de conectivitate ale pasagerilor pe segmentul de trafic turistic, oferind opțiuni atractive de călătorie.

Această nouă destinație se adaugă celor două rute deja anunțate de către noul partener al aeroportului sibian, Ryanair, spre două destinații din Italia, respectiv Veneția Treviso și Bologna.

Conform autorităților elene, Grecia este pregătită să deschidă sezonul turistic 2021 începând cu data de 14 mai 2021, cu respectarea tuturor condiţiilor și măsurilor care se impun pentru prevenirea răspândirii Covid-19.

Ryanair este cel de-al șaselea operator aerian care alege să își dezvolte operațiunile la Aeroportul Internațional Sibiu, recunoscând potențialul regiunii într-o perioadă în care industria aviatică este greu încercată de efectele pandemiei COVID-19.

„Suntem încântați să extindem oferta noastră de rute de la aeroportul din Sibiu adresate pasagerilor din România cu această nouă rută spre Corfu, care se va fi lansată în iulie ca parte din programul de operațiuni pentru sezonul de vară 2021. Pentru a sărbători, lansăm o ofertă de vânzare de locuri cu tarife disponibile de la 99,00 RON pentru călătorii efectuate până la sfârșitul lunii octombrie 2021, care trebuie rezervată până la miezul nopții sâmbătă, 27 martie 2021, exclusiv pe site-ul Ryanair.com/RO. În contextul în care restricțiile Covid se modifică în mod regulat, clienții pot rezerva zboruri pentru o vacanță binemeritată, aceștia având posibilitatea să amâne sau să schimbe datele călătoriei, de până la două ori cu o taxă de schimbare zero până la sfârșitul lunii octombrie 2021.” a declarat Olga Pawlonka, Ryanair’s Sales & Marketing Manager for CEE.

„Anul 2021 a început cu multe vești bune din partea aeroportului sibian, în ceea ce privește noi rute spre destinații intens solicitate. Azi nu face excepție și ne oferă zboruri spre insula Corfu, în Grecia. Diversificarea segmentului de trafic în scop turistic, nu doar la nivelul aeroportului sibian, ne oferă o doză de optimism în contextul actual.”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„În ciuda pandemiei și a impactului pe care îl are asupra industriei aeronautice, anunțul operării celei de-a treia destinații a companiei aeriene Ryanair de la Aeroportul Internațional Sibiu, o destinație de vacanță de această dată, contribuie la readucerea unor aparențe de normalitate. Sperăm că în curând toți pasagerii vor avea din nou ocazia să profite la maximum de toate serviciile oferite de aeroportul sibian.”, a declarat Marius Ioan GÎRDEA, director general al Aeroportului Internațional Sibiu.