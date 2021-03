FOTO: Obiceiul Văruțelor, readus la viață în Slimnic și Ruși

Tinerii din Slimnic și Ruși au readus la viață încă un obicei străvechi – Văruțele. În data de 20 martie, Grupul de Inițiativă #Slimnic2021, Asociația Cavalerii Turnului Înclinat, cu sprijinul administrației locale – Primăria și Consiliu Local Slimnic, au organizat un eveniment menit să recreeze acest obicei.

La o săptămână după intrarea în Postul Paștelui, tinerii din comuna Slimnic sărbătoresc Sâmbăta Sfântului Toader, prinzându-se veri și văruțe. Organizați în grupuri, tinerii își aleg un pom în care agață colăcei, sau brăduleți cum li se spune în aceasta zonă, iar apoi, prinzându-se de mână, se rotesc în jurul pomului cântând: „ Văruță, văruță, prinde-te cu mine/ și cu Dumnezeu, să nu-ți pară rău/ pân’ la primăvară, când ne prindem iară/ și la anu’ care vine/ să te prinzi iar văr cu mine”.

La sfârșitul cântecului, tinerii scutură bine pomul de brăduleți, și adună de jos câte un colac, indiferent de apartenența lui. Acest obicei creează o legătură de prietenie, o înrudire sufletească, între cei ce se prind veri și văruțe, pe tot parcursul anului. Apoi, pentru a sărbători acest legământ de prietenie, fiecare grup de tineri se adună la o gazdă primitoare, unde petrec râzând, jucând, și mâncând grâu fiert și „brăduleții” căzuți din pom.

Readucerea la viață a obiceiurilor este o direcție a programului #Slimnic 2021- Sat European de Tineret, ce își propune pentru acest an documentarea și recreerea a patru mari obiceiuri din această zonă: Văruțele, Sânzienele, Armindenii și Colindatul.

„Pentru a face acest lucru, am început să discutăm cu bătrânii din comună, filmând totul sub forma unor mini-interviuri. Alături de echipa din care mai fac parte sora mea, Anamaria Panțiru, Livia Șoroștinean și Mira Bogdan -profesor la școala din sat, vom documenta tot ce ține de aceste obiceiuri, de la pregătirile ce se făceau în prealabil pentru ele, până la sărbătorirea propriu-zisă. Astfel, la finalul anului vom avea un documentar în toată puterea cuvântului, că o mărturie în plus pentru frumusețea tradițiilor și obiceiurilor din această comună”, spune Larisa Panțiru,15 ani, membru al Grupul de Inițiativă #Slimnic2021.