Premieră – Platforma PORTAL MEDICAL pentru interacțiunea cu spitalele. Istoricul medical al sibienilor, disponibil electronic

O platformă on line în care pacienții își pot vedea istoricul medical și prin care se pot programa la medic a fost realizată de Consiliul Județean Sibiu printr-un proiect european și este disponibilă pe https://portalmedical.cjsibiu.ro/ .

Potrivit președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, portalul simplifică relația dintre cele trei spitale mari ale Sibiului ( Spitalul Clinic Județean de Urgentă Sibiu , Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu și Spitalul de Pneumoftiziologie) și cetățeni.

“Oamenii nu au nevoie de complicații suplimentare atunci când au probleme de sănătate și de aceea relaționarea cu spitalele noastre trebuie să fie simplă și eficientă” spune Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu care speră ca mecanismul inițiat la noi in județ să devină model și pentru alte locuri din țară.

Pentru a intra în platforma PORTAL MEDICAL cetățenii o pot face atât de pe site ul Consiliului Județean Sibiu (www.cjsibiu.ro), cât și cu click direct pe link – https://portalmedical.cjsibiu.ro/ . Pentru crearea unui cont de utilizator trebuie folosit fie codul de pacient primit de la oricare dintre cele trei spitale, fie numărul de document de pe cardul electronic de asigurări de sănătate (poziția 4 -număr document). De asemenea, sunt necesare pentru crearea contului de utilizator codul numeric personal și o adresă de e-mail valabilă.

Platforma inițiată de Consiliul Județean Sibiu și realizată de compania sibiana Gama IT și este adaptată accesării de pe orice platformă (desktop sau mobil).

Portalul inițiat de Consiliul Județean Sibiu și realizat de compania sibiana Gama IT dispune atât de o variantă desktop cât si de una pentru telefoanele mobile și oferă pacienților acces la propriul istoric medical din cele trei spitale. Utilizatorii au posibilitatea de a-și vizualiza, gestiona și imprima scrisorile medicale, biletele de ieșire din spital sau buletinele de analize și vor putea permite accesul medicilor la toate acestea, direct în platformă. În plus, documentele primite de la alte unități medicale, de stat sau private ,pacienții le vor putea încărca în platformă. Același lucru îl poate face și medicul căruia pacientul îi oferă acces.

O alta funcțiune foarte importantă a PORTAL-ului MEDICAL este aceea a programărilor on line. Pacienții pot folosi portalul pentru a-și face programări la cabinetele celor trei spitale.

Portalul a fost realizat la inițiativa Consiliului Județean Sibiu fiind parte a unui amplu proiect realizat cu fonduri europene intitulat “Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. Sibiu-Strategia 2030” (cod MySMIS 126475) și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Activitățile principale ale proiectului sunt elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Sibiu 2021-2030, implementarea unor soluții tehnice în domeniul sănătății și retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean Sibiu, DGASPC Sibiu și a spitalelor din subordinea CJ Sibiu. Proiectul din care face parte și realizarea PORTALULUI MEDICAL are o valoare totală de 3.701.804,04 lei, 3.627.767,93 lei este valoarea cofinanțării nerambursabile și are o durată de 30 de luni.