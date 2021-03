VIDEO Ce făceau unii consilieri locali în timpul ședinței – Trei erau în trafic la volan, altul vorbea la telefon

De când cu pandemia ședințele Consiliului Local se țin în online. Așa că, fiecare dintre consilieri poate participa de acolo de unde este, fără a mai bate drumul până în sala de ședințe de la Primărie. Pe de-o parte se scutește din timpul alocat deplasării, dar, pe de altă parte, reprezentanții sibienilor pot fi ușor distrași de ceea ce se întâmplă în jurul lor. La ședința de joi, de exemplu, o parte dintre ei au jonglat cu activitățile.

La multe dintre ședințele consiliului local unii consilieri sunt ”prinși” de întâlnire în mașină. Așa că se conectează de pe telefon și ascultă ce se discută. Doar că, la ședința de joi, unul dintre consilieri, Adrian Casian Vlașcu, de la PNL, nu doar că se afla pe locul șoferului, dar a și condus în timp ce colegii lui dezbăteau proiectele de hotărâre. S-a putut observa cu ușurință cum tânărul își întorcea privirea pentru a vedea dacă vine vreo mașină sau cum manevra volanul. A ridicat și mâna de câteva ori pentru a vota proiectele. ”A trebuit să mă mut dintr-o parte în alta, nu am condus mai mult de 5 minute. Nu eram într-un loc aglomerat, nu eram în oraș, eram pe un drum fără aglomerație”, a fost explicația consilierului local.

Un alt coleg de partid de la PNL, Ciprian Fulea, se afla și el în mașină în timpul ședinței, dar nu părea să fi condus.

Cătălin Stanciu de la PSD, și el participant la ședința consiliului local de pe locul șoferului, admite că nu este prima dată când face asta. ”Mă îndreptam către casă, dar nu am reușit să ajung în timp util, așa că am tras pe dreapta. Aveam centura pusă, dar nu am condus. Am oprit pe dreapta și am participat la ședință. Dar să știți că eu personal nu sunt atât de încântat de ședințele astea, le prefer pe cele în sală, alături de colegi, care s-ar putea totuși organiza, că e loc destul pentru distanțare. Dar, dacă sunt online și am alate activități, mă opresc și mă conectez la ședință. Așa cm făcut și azi, dar și la ședința de luna trecută când tot în mașină m-a prins întâlnirea, dar la fel, am tars pe dreapta cât a durat”, spune Cătălin Stanciu.

Fostul viceprimar Tiberiu Drăgan de la PNL a fost și el distras câteva minute de la discuția din consiliul local. A vorbit la telefon o perioadă bună de timp. ”Da, am vorbit la telefon, am fost sunat de la București pentru a discuta un proiect. eu sunt la birou la ora la care au loc ședințele de consiliu local, așa că de acolo mă conectez mai mereu. Iar fiind acolo, mai sună și telefonul și trebuie să răspund. Dar, știu despre ce s-a discutat, pentru că noi în comisii de întâlnim mereu și discutăm proiectele, propunerile”, spune fostul viceprimar. Tiberiu Drăgan este managerul Transelectrica.