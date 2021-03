Conflict deschis între vecini la Sibiel – Pretextul : o fosă septică

Acum câțiva ani, la Sibiel, s-a deschis o grădiniță care aducea la Sibiu un concept total nou- copiii sunt educați în spiritul protecției mediului, tot timpul și-l petrec în aer liber și pentru activitățile lor sunt folosite doar materiale din natură. Așa că este de așteptat că orice altă activitate legată de grădiniță să fie ”în ton” cu protejarea mediului. Vecinii instituției însă nu sunt de acord și spun spun că din cauza fosei septice a grădiniței sunt nevoiți să suporte mirosuri grele. Conflictul a escaladat rapid, iar discuțiile nu se mai poartă decât prin intermediul avocaților.

Vecinii grădiniței Waldkinder Sibiu – Naturkindergarten din Sibiel sunt nemulțumiți de mai bine de un an. Aceștia spun că activitatea grădiniței poluează mediul și implicit aerul pe care ei îl respiră din cauza fosei septice care nu este curățată la timp și nici instalată după norme. ”Noi inhalăm gaz metan și miros de fecale de la bazinul vidanjabil al grădiniței. Gradinita Waldkinder a crescut exponential de la inceputul pandemiei iar vecinii (adica noi) si clientii (adica dvs) sufera consecintele. Bazinul pare sa fie golit in functie de cost si nu de necesitati. Dupa ce-au primit amenzi si avertizari de la Primaria Saliste, Sistemul de Gospodarire a Apelor, si Directia de Sanatate Publica Sibiu, managerii gradinitei au instalat un bazin vidanjabil in locul fosei “septice’’ care deversa zeci de tone de apa menajera si de WC direct la sol”, sunt nemulțumirile vecinilor.

Aceștia susțin că mirosul provine și din faptul că bazinul nu este golit la timp. ”Va rugam sa insistati ca bazinul vidanjabil sa fie golit saptamanal si complet. Altfel, cantitatea de gaze toxice care se acumuleaza si se emana din acest rezervor de 15 mc este uriasa iar efectele sunt foarte periculoase pentru sanatatea copiilor dvs.

De asemenea, insistati ca ‘’aerisirile’’ acestui bazin sa fie redirectionate cat mai departe astfel ca noi si copiii dvs sa inhalam aerul curat, de padure”, spun vecinii într-o scrisoare trimisă părinților copiilor din grădiniță.

”Avem toate autorizațiile necesare”

Reprezentanții grădiniței din Sibiel spun însă că din punctul lor de vedere totul este în regulă și că au toate avizele și autorizațiile necesare. ”Avem un bazin vidanjabil de 30 de metri cubi, nu de 15. A fost amplasat exact acolo unde a spus firma autorizată că trebuie amplasat, firma fiind una autorizată de Apele Române. Bazinul colectează de la trei microstații de epurare- grădinița și două case. Bazinul este izolat, etanș, respectă absolut toate normele. Are într-adevăr un sistem de aerisire, o clapetă care barboteză de trei ori pe zi. Atunci se elimină miros, dar nu se simte mai mult de 5 minute și nu puternic. Noi locuim aici, cum am putea sta altfel? Se vidanjează cam o dată la 3 săptămâni, atunci când se umple”, explică Oana Suciu, administratorul grădiniței.

Aceasta spune că plângerile făcute de vecinii săi la instituțiile sibiene nu sunt fondate, iar ”râca” e veche. ”Au venit în control toate instituțiile, de la DSP, la Apele Române, la Mediu…Toți au constatat același lucru- suntem în regulă cu absolut toate actele și autorizațiile și că nu am făcut nimic de capul nostru. Am lucrat cu firme autorizate. Nemulțumirile vecinilor sunt vechi și nu înțelegem de ce. Când s-au mutat, aveam un sistem cu niște țevi, care la fel, erau îngropate, dar am avut avizul de peste tot că apa menajeră care se scurgea pe acolo putea fi deversată în pământ. Am discutat cu ei, ne-au spus că miroase, am făcut bazinul vidanjabil. A fost amplasat lângă gardul lor, pentru că acolo a spus firma care s-a ocupat că trebuie pus. Dar, repet, nimeni altcineva nu se plânge de miros, iar noi locuim aici și nu am fi putut respira dacă mirosea atât de tare”, spune Oana Suciu.

Discuțiile dintre cei doi vecini s-au aprins atât de tare încât nu mai comunică decât prin avocați. Ambele părți spun că vor lăsa justiția să facă dreptate.