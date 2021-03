Lipsa unui horn profesional = cauza unui incendiu la o casa din Sibiu!

Cauza cea mai des intalnita a izbucnirii unui incediu la o casa ce dispune de incalzire cu un dispozitiv termic (seminee, soba, centrala) este lipsa unui cos de fum profesional.

In acest articol va vom relata povestea unei familii din Sibiu, care in luna decembrie in 2020 a suferit un incendiu ce a pornit de la cosul de fum. Din nefericire, casa a ars in proportie destul de mare, insa nu au fost inregistrate victime.

Proprietatrul a facut publica exprienta neplacuta prin care au trecut, dorind sa traga unu semnal de alarma pentru toti cei care detin incalzire pe lemne, sa aleaga un cos de fum profesional si sa tina cont ca cel mai important element al unui sistem de incalzire il reprezinta hornul. De asemenea, constructia si montajul cosului de fum trebuie realizata de catre o echipa cu experienta in domeniu, oferind cele mai bune metode de evitare a unui posibil incendiu sibiu azi.

“Ganditi-va la siguranta dvs, la siguranta famililor, la siguranta imobilelor, caselor dvs…De ce sa arda o casa? Pentru ca ai avut un horn necorespunzator, neprofesional”…declara proprietarul

Optati pentru un cos de fum profesional, un horn calificat, testat si recomandat de catre specilasti din domeniul termic! Alege siguranta familiei s ai locuintei dvs, si evita un incendiu provocat de un horn neconform, neprofesional sau montat necorespunzator.

Informeaza-te inainte de a lua orice decizie, cauta si afla care sunt consecintele si posibilele pagubele suferite ce pot afecta atat material, emotional dar si pierderi de vieti omenesti, pierderi ireparabile…

Proprietarul marturiseste ca desi a trecut prin acest incediu, tot ce mai poate face acum este sa sfatuiasca pe oricine sa se gandeasca bine, sa compare modele, sa primeasca consultanta, pentru a alege cel mai bun cos de fum profesional, ce iti va oferi siguranta si te va feri de un incendiu sau alte pagube. Cel mai important lucru il reprezinta echilibrul, sa poti pune in balanta ce e mai important…sa stii de ce trebuie sa alegi un horn profesional. Nici detaliile mici nu trebuie neglijate: sunt importanti si meseriasii, dar sunt importante si materialele! De exemplu, o spuma poliuretanica cu protectie la foc aplicata in jurul hornului ar fi putut impiedica propagarea focului si declansarea incendiului. De aceea, e nevoie de materiale termorezistente dedicate, pe care le gasesti la magazine specializate!

De retinut ca in sezonul rece numarul incendiilor la gospodariile cetatenilor creste, iar una dintre principalele cauze este montarea gresita a unui horn, neconform, improvizatii sau de catre personal necalificat.

Aceste incendii apar din lipsa verificarii anuale a cosului de fum, ce include curatarea si verificarea regulata de catre un profesionist. Astfel este bine de stiut ca pe langa alegerea unui cos de fum profesional, este la fel de importanta si verificarea anuala a acestuia, ce are loc la inceputul sezonului rece si la sfarsitul sezonului rece. E ca si cum ai pune o placa protectie jar sub soba ori ai izola constructia de semineu cu materiale refractare!

Este esentiala curatarea cosului de fum, rezultand o buna functionare a surselor de caldura. Atat randamentul cat si eficenta sursei de caldura este influentata de curatarea si verificarea cosului de fum. Curatarea hornului este realizata doar cu scule si echipamente speciale pentru indepartarea depunerilor de funingine si gurdon din interiorul cosului, altfel in caz contrar acestea provoaca autoaprinderea, blocarea hornului si incendii.

Curatarea sistemelor de evacuare este obligatorie sa fie realizata mecanic, conform legislatiei in vigoare! Nu este exclusa vizita unui cosar profesionist daca se face curatarea cosului de fum cu: naftalina, cofi de cartofi, sare sau alte pliculete chimice.

In final, familia care a trecut prin incendiul cauzat de lipsa unui cos de fum profesional, in prezent a reusit sa refaca acoperisul locuintei, alegand un cos de fum profesional, avand parte totodata si de consultanta in domeniu, personal calificat si pregatit, care stiu ce sa faca in astfel de situatii, si care pot preveni orice cauza a izbucnirii unui incediu. Echipa Pefoc.ro le-a fost alaturi in tot acest timp, oferindu-le servicii de calitate, construind si montand un nou horn profesional, garantand cel mai de pret lucru: siguranta familiei si a locuintei!

Pentru orice intrebari sau sfaturi in domeniul termic, poti apela cu incredere la echipa Pefoc.ro! Fie ca vrei un semineu, un model din categoria de gratare de gradina zidite pret sau un sfat despre protejarea caminului, contacteaza-i pe specialisti! Va sfatuim inainte de orice sa va documentati, sa comparati si sa optati doar pentru cosuri de fum profesionale certificate, si pentru punerea in functiune a acestuia colaborati doar cu personal specializat si calificat!