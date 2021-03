Ziua Mondială a Teatrului sărbătorită la „Gong” prin spectacole online

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 27 martie, de la ora 11:00, atelierul de creație „Kit-ul de citit povești” cu Diana Ribana, iar de la ora 18:00, spectacolul „Hermann visează” în regia Elizei Păuna. Ambele evenimente vor fi transmise gratuit online, pentru a marca Ziua Mondială a Teatrului.

Chiar dacă scaunele din sală nu vor fi ocupate, actorii vor juca în fața publicului, prin intermediul ecranelor conectate la internet. „O tablă de școală unde lecțiile lasă loc altor lecții, unde ideile se amestecă mereu cu alte idei… nimic nu se șterge, nimic nu e definitiv. Avem atâtea de învățat.”, a declarat Dan Perjovschi amuzat de construcția unui mini zid pentru acest spectacol de la Sibiu. Hermann este un băiețel ca oricare altul. Are numai 8 ani și are toate grijile pe care le poate avea un copil la vârsta lui: școala e prea grea, timpul nu-i mai ajunge pentru joacă și este dojenit permanent de părinți și profesori fiindcă toți vor să-l schimbe, dar el vrea să rămână același copil visător și jucăuș. Imaginația este una dintre super-calitățile lui Hermann, astfel, un drum banal spre școală, devine o aventură în care Hermann este eroul care îi salvează pe părinți, profesori și chiar întregul oraș. „Am ales povestea lui Hermann din nevoia mea personală de a sta de vorbă cu copilul din mine, copilul aflat într-un morman de griji și pe care îmi doresc să-l ascult cu atenție și să-l contrazic cu blândețe. Textul lui Daniel Chirilă are dinamica și inteligența necesară pentru a le vorbi copiilor despre temerile lor față de responsabilități, despre schimbare, despre valoarea timpului, despre necesitatea dialogului cu părinții și cu profesorii într-un mod tandru și cu mult umor. Astfel, povestea lui Hermann devine povestea fiecăruia dintre noi, deoarece spectacolul oferă șansa întâlnirii copilului cu adultul.”, a declarat Eliza Păuna în timpul repetițiilor. Pasional și jucăuș, Charlie Fălămaș articulează această călătorie prin muzica sa, alături de actorii Raluca Răduca, Adrian Prohaska și Lucia Barbu, ce redau bucuria teatrului de animație printr-un joc exaltant și tehnic. Producția de la Sibiu se bucură de contribuția scenografului Romulus Boicu, ce susține imaginarul poveștii într-o construcție versatilă, cu precizia unei științe a visului. Spectacolul are o durată de aproximativ 55 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 5 ani.

Cei mici sunt invitați, de asemenea, la ateliere de creație. Aceste activități sunt planificate pentru a fi accesibile tuturor, cu obiecte la îndemâna și priceperea celor mici, de acasă. „E o perioadă dificilă, dar grija noastră pentru copii rămâne o prioritatea în fața tuturor tentațiilor nejustificate. Activitatea fizică și creativă este esențială pentru a trece cu bine această perioadă de izolare.”, a adăugat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu. Acest atelier se adresează celor cu vârsta peste 6 ani, cu recomandarea de a fi supravegheați de un adult pe tot parcursul activității.

Ziua Mondială a Teatrului a fost creată de Institutul Internațional de Teatru, în cadrul Congresului Mondial de la Viena, în anul 1961 și a fost sărbătorită prima oară în 1962, la 27 martie, ziua în care se deschidea stagiunea Teatrului Națiunilor din Paris. De atunci, în fiecare an, la aceeași dată, comunitatea teatrală internațională, artiști și public deopotrivă, celebrează Ziua Mondială a Teatrului.

În acest moment, toate spectacolele și manifestările cu public ale Teatrului „Gong” sunt amânate pe perioadă nedeterminată. Între timp angajații teatrului pregătesc proiectele ce vor lansa redeschiderea cu public în sală.

Mesajul Internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului 2021 – 27 martie transmis de Helen MIRREN



„Au fost timpuri atât de dificile pentru reprezentațiile cu public și mulți artiști, tehnicieni, artizani le-au înfruntat din interiorul acestei profesii, marcate deja de sentimentul de nesiguranță.

Poate că tocmai această perenă stare de insecuritate i-a făcut mai apți să supraviețuiască acestei pandemii cu inteligență și curaj.

În aceste circumstanțe noi, mulțumită în mare măsură internetului, imaginația lor s-a tradus deja în moduri de comunicare inventive, amuzante și emoționante.

De când au apărut pe lume, ființele umane și-au spus unele altora povești. Frumoasa cultură a teatrului va rămâne vie atâta timp cât vom exista.

Imboldul creator al scriitorilor, designerilor, dansatorilor, cântăreților, actorilor, muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată înăbușit și va reînflori curând, cu o nouă energie și cu un nou mod de înțelegere a lumii în care trăim cu toții.

Abia aștept!”