Accident la Tălmaciu între un ATV si o mașină – Vinovatul nu are permis

In aceata dimineața, in jurul orei 08:00, IPJ Sibiu a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN7, intersecție cu DJ105G.

La fata locului polițiștii Serviciului Rutier au constatat ca in accident sunt implicate un ATV și un autoturism. Din primele cercetări efectuate, se pare ca un tânăr in vârsta de 24 de ani care conducea un ATV pe DJ 105G a pătruns in DN7 fără sa se asigure și fără sa acorde prioritate de trecere unui autoturism condus pe direcția Vâlcea – Sibiu de un șofer de 35 de ani.

”In urma accidentului a rezultat rănirea tânărului care conducea ATV-ul. Totodata, in urma cercetărilor, polițiștii au constatat ca tânărul care conducea ATV-ul nu deține permis de conducere. Cercetările in acest caz continua.”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Luciana Lazăr.

La fața locului a intervenit și un echipaj al SAJ Sibiu.

”SAJ SIBIU a trimis un echipaj tip B la un accident rutier produs în localitatea Talmaciu intre un ATV si un autoturism.

Echipajul SAJ a acordat îngrijiri medicale la fața locului unui bărbat de 24 ani care a suferit o fractură deschisa de membru inferior si un traumatism cranian. Pacientul a fost transportat la UPU Sibiu.”, spune purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu, Genu Scridon.