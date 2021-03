Primarul din Gura Râului, despre cheful ilegal din weekend – „Bănuiesc cine l-a organizat. Eu nu am participat”

Polițiștii sibieni „au spart” un chef, sâmbătă seara, la Gura Râului și au amendat o persoană cu 3.000 de lei. Primarul localității spune că bănuiește cine a organizat petrecerea, însă el nu a luat parte la eveniment, așa cum l-au acuzat câteva persoane pe rețelele de socializare.

Treisprezece persoane au luat parte, sâmbătă seara, la un eveniment organizat ilegal în localitatea Gura Râului. Polițiștii au intervenit la fața locului și au aplicat și o sancțiune contravențională. Persoana care a organizat petrecerea s-a ales cu o amendă în valoare de 3.000 de lei.

Mai mulți oameni au acuzat, pe rețelele de socializare, că la această petrecere a luat parte și primarul localității, Gheorghe Călin. Contactat de reporterii Ora de Sibiu, edilul a negat aceste zvonuri.

„Nu am fost la nicio petrecere, eu am auzit din presă că a fost un eveniment aici la noi. Tot din presă am văzut că a organizat-o un om de 42 de ani, bănuiesc cine ar fi fost, dar nu pot să dau detalii care nu țin de mine”, a declarat primarul.

Întrebat dacă petrecerea a avut loc la o pensiune, primarul a răspuns că nu știe, asigurând că nu are alte detalii. „Nu am participat, vă spun sigur, și eu am o pensiune și în perioada asta nu am cazat pe nimeni. Mai primeam solicitări cu multe persoane și nu le accept, doar la jumătate din capacitate”, a menționat primarul.